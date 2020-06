Avast offre gratuitement sa nouvelle appli d’assistance parentale aux Français

juin 2020 par Marc Jacob

Avast annonce que sa nouvelle application d’assistance parentale Avast Family Space est désormais disponible gratuitement en France. L’objectif est d’aider les familles à gérer l’utilisation d’Internet et des appareils connectés pendant la période estivale. Cette annonce intervient alors que les parents essaient de trouver un équilibre entre la garde d’enfants et le télétravail.

À l’heure où le télétravail, l’école à domicile et les restrictions sociales encouragent le recours aux appareils connectés, les parents rencontrent des difficultés pour surveiller le comportement de leurs enfants en ligne, gérer le temps passé devant l’écran et les protéger contre les cyber-risques. Conçue pour simplifier le paramétrage des outils de contrôle parental, Avast Family Space permet de bloquer certains sites, applications et contenus, d’interrompre de façon temporaire l’accès à Internet ou de fixer des limites d’utilisation. Cette nouvelle application donne également aux parents la possibilité de surveiller la localisation de leurs enfants avec leur permission, et de connaître l’état de l’appareil lors de leurs déplacements, ce qui est très utile dans l’optique d’un retour à la normale.

Avast Family Space dispose des mêmes fonctionnalités sous Android et iOS, afin de garantir une expérience uniforme à tous les membres de la famille, quel que soit l’appareil utilisé. En permettant de définir ensemble les paramètres d’utilisation, l’application encourage les familles à nouer un dialogue ouvert sur la gestion de relations saines avec la technologie, mais aussi sur ce qui fait qu’un comportement en ligne est acceptable. Avast Family Space permet de fixer les limites dont les enfants ont besoin pour profiter en toute liberté de leur smartphone ou tablette.

Principales fonctionnalités de l’application Avast Family Space :

• Filtrage des contenus : cette fonctionnalité permet aux enfants de naviguer sur Internet sans risque d’accéder par inadvertance à des contenus suspects ou indésirables, qu’il s’agisse de sites proposant des jeux de hasard, de la violence, de la drogue, de la pornographie ou du racisme ; elle permet également de bloquer certaines applications ou catégories d’applications, telles que les jeux ou les réseaux sociaux ;

• Contrôle de l’accès à Internet : il est important de pouvoir suspendre l’accès à Internet à tout moment, par exemple pendant le dîner ou lorsque les enfants font leurs devoirs, ainsi que de fixer des limites en fonction de l’utilisation ou pendant certaines plages horaires ;

• Localisation et état du smartphone : grâce à la technologie de localisation GPS en temps réel, les parents peuvent localiser le smartphone de leur enfant et recevoir automatiquement une alerte lorsqu’il arrive ou quitte certains endroits définis : la maison, le travail ou l’école. Les parents peuvent également contrôler le niveau de batterie du smartphone de leur enfant. Pour que cette fonctionnalité soit opérationnelle, les enfants doivent l’activer sur leur téléphone.

Avast Family Space est actuellement disponible gratuitement sur l’App Store d’Apple et Google Play. Le téléchargement s’effectue en deux parties : Avast Family Space pour Parents fonctionne sur le terminal de l’administrateur, tandis qu’Avast Family Space pour Enfants peut être installé sur jusqu’à 10 appareils surveillés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site avast.com/fr-fr/family-space.