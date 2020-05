Avast nomme Anthony O’Mara au poste de VP Global Sales d’Avast Business

mai 2020 par Marc Jacob

Anthony O’Mara rejoint Avast après avoir travaillé pendant cinq ans chez Malwarebytes, où il occupait jusqu’à ce jour le poste de vice-président pour la région EMEA. Auparavant, il a assumé les fonctions de vice-président EMEA chez Trend Micro. Anthony O’Mara a débuté sa carrière dans le domaine des finances et des opérations (F&O) et occupé plusieurs postes de vice-président en charge des finances, avant d’être promu à des postes de direction.

Anthony O’Mara sera directement rattaché à Vita Santrucek, directeur général d’Avast Business, et dirigera une équipe de vente à partir du bureau de Londres. Anthony O’Mara et son équipe auront pour rôle d’apporter un soutien continu aux clients et partenaires de l’entreprise. Parmi les nouvelles initiatives figurent la mise en place de programmes de recommandation, conçus pour aider les partenaires à développer leurs activités ; ainsi que la refonte du programme de partenariat, afin de répondre aux attentes d’un éventail élargi de partenaires. Une assistance continue est également apportée dans le cadre de la crise liée au COVID-19. À ce titre, Avast Business met gratuitement ses produits de sécurité à la disposition des entreprises dont les employés travaillent à domicile. Anthony O’Mara déploiera de nouvelles initiatives au bénéfice de la communauté des utilisateurs, et organisera des salons professionnels en ligne, où seront présentées les offres conçues par Avast à l’attention des entreprises.