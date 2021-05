Avast lance une plateforme de gestion des solutions de cybersécurité dédiée à ses partenaires et aux entreprises

mai 2021 par Marc Jacob

En raison de l’augmentation du nombre de collaborateurs en télétravail, les risques pesant sur la sécurité des appareils des utilisateurs finaux connectés au réseau de leur entreprise n’ont jamais été aussi élevés. De multiples menaces planent : tentatives d’extorsion financière via l’hameçonnage et l’envoi de ransomwares, attaques visant la chaîne d’approvisionnement, mais aussi tentatives d’usurpation d’identité visant des emails professionnels. Outre ces questions de sécurité, les entreprises doivent se conformer à des obligations réglementaires toujours plus contraignantes. Pour les aider, Avast a mis au point une plate-forme complète et innovante, qui combine à la fois sécurité et fonctionnalités afin de gérer ces menaces et problématiques qui évoluent rapidement.

Avast Business Hub regroupe de nombreuses fonctionnalités pour la sécurité et la disponibilité des PME : protection des terminaux, gestion des correctifs, sauvegardes et restaurations, mais aussi solutions de gestion des accès à distance et d’assistance. Avec cette plate-forme de sécurité intégrée, les entreprises ont les moyens de gérer et de protéger plus facilement leurs appareils, applications, données et réseaux. La plate-forme combine protection des terminaux dans le Cloud et solutions de sécurisation du réseau qui sont faciles à déployer et à gérer, tout en réduisant les coûts et en offrant une protection très complète.

Avast Business Hub est une solution avec agent unique qui optimise les performances et permet de gagner en rapidité et en productivité, tout en étant intuitive :

• Rapide et facile à utiliser : interface utilisateur très réactive, intuitive et conviviale pour accélérer les déploiements et la supervision.

• Interface mobile : grande réactivité, y compris sur les tablettes. Conformité avec les dernières normes en matière d’accessibilité.

• Accès et assistance à distance : la plate-forme intègre le service gratuit Remote Control d’Avast qui permet aux administrateurs d’offrir à leurs utilisateurs une assistance à distance avec facilité et efficacité, où qu’ils se trouvent, sans avoir à gérer un outil distinct dédié.

• Reporting complet : possibilité de générer et de programmer, d’un clic, des rapports d’activité détaillés très lisibles.

• Prise en charge multi-clients : la plate-forme facilite la gestion de sites ou de clients multiples tout en rationalisant les responsabilités au sein des différentes équipes.

Avast Business Hub est équipée notamment d’un tableau de bord central pour suivre les menaces et définir des alertes et notifications, provisionner des outils de gestion des appareils et politiques, gérer des antivirus et applications de correctifs. Avast Business Hub est également dotée d’un Agent Maître chargé de la gestion, de la planification et de la distribution de mises à jour auprès de la totalité des terminaux connectés au réseau. La plate-forme est aussi dotée de Real-time Commands, qui applique ou automatise instantanément des commandes (telles que définies par la politique de l’entreprise), par exemple des lancements de requêtes et des redémarrages d’appareils. Avast Business Hub sera constamment mise à jour et intégrera de nouvelles fonctionnalités sitôt disponibles.

En outre, Avast Business Hub inclut Cloud Backup, une solution de sauvegarde et de restauration qui met les données critiques des entreprises hors de portée des ransomwares tout en évitant les temps d’indisponibilité coûteux. La plate-forme garantit la continuité des activités en protégeant un nombre illimité d’appareils via un processus de sauvegardes automatiques facile à mettre en œuvre et à gérer à distance, sans qu’aucun matériel spécifique ne soit nécessaire. Cette solution donne accès à un historique illimité de conservation des données et des versions sauvegardées, ce qui permet de définir avec précision les critères des sauvegardes et de planifier ces dernières très souvent – même toutes les heures si besoin. Elle est dotée du chiffrement automatique pour protéger les données à chaque étape des processus de sauvegarde et de restauration. Ce service est activé et géré de manière centralisée à partir de Avast Business Hub et est disponible sur abonnement par paliers de 100 Go.