Avast lance un navigateur privé pour iOS

novembre 2020 par Marc Jacob

Avast lance une version iOS d’Avast Secure Browser (ASB) pour compléter son portefeuille multi-plateformes qui comprend également la prise en charge de Windows, Mac et Android. L’ambition de devenir un navigateur multi-plateformes en 2020 s’inscrit dans le cadre de l’objectif constant que poursuit ASB de faire converger les services de sécurité et de confidentialité afin de proposer une expérience de navigation plus sûre, plus privée et plus rapide sur tous les appareils et systèmes d’exploitation.

Le lancement du navigateur mobile pour iOS est l’une des deux principales mises à jour proposées dans la dernière version, dont le nom de code est « Rainier ». Les clients d’ASB ont désormais la possibilité de synchroniser l’historique de navigation et les signets entre plateformes à partir de leur compte Avast, offrant ainsi une expérience de navigation sécurisée tout-en-un et sans friction. La fonction de synchronisation multi-plateformes s’applique à la fois aux ordinateurs de bureau* et aux appareils mobiles. Celle-ci utilise un chiffrement de bout en bout pour veiller à ce que les communications soient sécurisées et inaccessibles aux tiers tout au long du processus de synchronisation.

À l’instar d’ASB pour Android, la version iOS a été conçue à partir de zéro et repose sur un chiffrement complet des données. Cela inclut la norme AES-256 et les derniers protocoles cryptographiques TLS/SSL pour la couche de transport des données. Le navigateur Avast Secure Browser pour iOS propose d’autres fonctionnalités intégrées de sécurité et de confidentialité :

• Un VPN ultra-rapide qui chiffre toutes les données en mouvement et au repos**

• Un coffre-fort numérique qui stocke et chiffre les fichiers téléchargés

• Une technologie anti-pistage qui empêche les sites web, les annonceurs et d’autres services web de suivre l’activité en ligne

• Adblock intégré pour réduire le temps de chargement des sites web (vitesse du navigateur)

• Des modes de navigation personnalisables, notamment un mode sécurisé, un mode sécurisé et privé, et un mode personnalisé

Avast Secure Browser pour iOS prend en charge l’iPhone, l’iPad et l’iPod sur les versions iOS 13.0 et supérieures.

* La prise en charge de la synchronisation multi-plateformes macOS est prévue pour la fin du mois.

** La version gratuite d’ASB pour iOS comprend une protection VPN illimitée vers l’emplacement de serveur le plus rapide pour la navigation en fonction de l’emplacement de l’utilisateur. La mise à niveau vers la version Pro déverrouille plus de 30 emplacements et offre une protection VPN au niveau de l’appareil pour toutes les applications mobiles.