Avast fait son entrée au FTSE 100

juin 2020 par Marc Jacob

Avast a rejoint la Bourse de Londres en mai 2018 et est devenu un membre du FTSE 250 la même année. Son entrée au FTSE 100 fait suite à la révision de juin 2020 par le FTSE Russell.

Ondrej Vlcek, PDG d’Avast, confie :

« Nous sommes heureux de faire partie de l’indice FTSE 100, l’un des principaux indices mondiaux, car nous sommes entrés à la Bourse de Londres (LSE) il y a seulement deux ans.

Au cours des trente dernières années, Avast est passé d’une start-up visionnaire à un leader mondial des produits de sécurité et de confidentialité en ligne, avec plus de 435 millions d’utilisateurs dans le monde. Notre entrée au FTSE 100 aujourd’hui marque une nouvelle étape dans notre croissance et la reconnaissance de notre succès dans l’offre de produits primés afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des utilisateurs dans un monde digital qui évolue très vite.

Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier nos clients, nos employés et nos actionnaires, sans qui nous ne serions pas là où nous sommes aujourd’hui. Nous envisageons l’avenir avec beaucoup d’optimisme ».