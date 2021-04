Avast et Recorded Future, s’associent pour améliorer le reporting en temps réel

avril 2021 par Marc Jacob

Avast annonce son partenariat avec Recorded Future, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de renseignements de sécurité aux entreprises. En fournissant à son partenaire des informations sur la prévalence des vulnérabilités et des exploits courants (CVE — Common Vulnerabilities And Exploit), Avast alimentera les rapports que Recorded Future partage en temps réel avec ses clients du monde entier.

La plateforme de renseignements de Recorded Future permet aux grandes entreprises internationales d’accélérer leurs processus de détection, de prise de décision et de réaction en plaçant les renseignements en temps réel au centre des flux de sécurité, et en leur envoyant quotidiennement des informations sur les menaces. Avast fournira des renseignements sur les menaces et la prévalence des CVE à partir des données de télémétrie collectées sur les terminaux du monde entier afin d’enrichir les renseignements de sécurité que Recorded Future met à la disposition de ses clients.

Grâce aux informations contenues dans ces rapports, les entreprises peuvent prioriser les alertes, calculer les scores de risque pour l’application de correctifs et prendre des décisions plus pertinentes quant à la manière de gérer une menace ou un incident de cybersécurité en s’appuyant sur une source d’information unique et inégalée.

Recorded Future est le tout dernier partenariat établi par l’équipe Avast Partner qui travaille avec des entreprises de tous secteurs, notamment des opérateurs et des fabricants dans le domaine des télécommunications, pour fournir des solutions de cybersécurité sur mesure basées sur l’intelligence artificielle.