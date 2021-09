Avast dévoile sa nouvelle identité de marque

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Avast dévoile sa nouvelle identité de marque et réitère son objectif de protéger la liberté numérique pour tous les cybercitoyens. Le groupe annonce également sa nouvelle plateforme de protection Avast One.

Avast annonce dans ce cadre :

Le lancement d’Avast One, un nouveau service de protection numérique qui associe la technologie antivirus d’Avast à un pare-feu et à une fonction de mise à jour des logiciels pour protéger les personnes contre l’utilisation de logiciels obsolètes et les attaques de la chaîne d’approvisionnement, la protection de la vie privée sous la forme d’un réseau privé virtuel (VPN) pour l’utilisation quotidienne de la navigation, et une protection de l’identité grâce à un service de surveillance des violations de données, et ce gratuitement avec Avast One Essentiel.

Le nouveau programme de la Fondation Avast : la Fondation caritative de l’entreprise fête ses onze ans cette année, et a lancé un nouveau programme s’attaquant aux problèmes de liberté numérique et soutenant les personnes vulnérables. Avast envisage un avenir numérique plus équitable et inclusif, dans lequel chacun a accès aux outils et aux possibilités de réaliser pleinement son potentiel.

L’engagement auprès des décideurs politiques : Avast estime que la protection de la vie privée des personnes doit aller au-delà de l’innovation produit et que la société a un rôle à jouer dans l’élaboration de la politique d’adoption et d’utilisation des technologies. L’entreprise défend la liberté numérique auprès des acteurs politiques du monde entier en leur servant de ressource. Avast s’engage de manière proactive sur des sujets sensibles tels que la surveillance en ligne, la vie privée, l’IA et les technologies de chiffrement, afin d’éduquer et de garantir une réflexion des politiques axée sur les personnes.

Avast One offre aux cybercitoyens une solution contre les problèmes de sécurité, de confidentialité, d’identité et de performance en ligne, afin de garantir la sécurité des personnes et de leurs données et le bon fonctionnement de leurs appareils.

Avec l’offre gratuite Avast One Essentiel, les utilisateurs bénéficient :

d’une protection contre les cybermenaces telles que les ransomwares, les logiciels espions et les attaques de phishing,

d’une sécurité contre les connexions entrantes malveillantes grâce à son pare-feu,

d’une allocation VPN de 5 Go par semaine.

Les produits payants Avast One Individuel et Avast One Famille comprennent des fonctionnalités supplémentaires, notamment une protection contre l’usurpation du protocole de résolution d’adresse (ARP), le détournement de DNS et les attaques par webcam. Ils offrent également une surveillance des violations de données pour permettre aux personnes et à leurs familles de voir si les mots de passe de leurs comptes en ligne ont été exposés, et leur fournit des services VPN illimités. Les utilisateurs d’Avast One peuvent également améliorer les performances de leur PC grâce à un nettoyeur de disque.

Avast One est disponible dès aujourd’hui aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie, et sera bientôt disponible sur les marchés non anglophones.