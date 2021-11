Avast dévoile Avast One

novembre 2021 par Marc Jacob

Avast annonce la sortie d’Avast One. Ce nouveau service intégré offre une protection multiplateforme personnalisée et complète pour améliorer la confidentialité, se connecter en toute sécurité, optimiser ses appareils et rester à l’abri des virus. Au cours des 20 dernières années, Avast a délivré gratuitement son produit antivirus phare, et avec la version Avast One Essential, Avast redéfinit la protection numérique gratuite pour répondre aux besoins des consommateurs en ligne d’aujourd’hui en matière de confidentialité en plus d’une sécurité de base.

Une protection multiplateforme gratuite et primée

Avast One est disponible en trois versions différentes : Essentiel, le service gratuit et Avast One Individuel ainsi qu’Avast One Famille, les services premium. Toutes les versions d’Avast One sont disponibles pour Windows, MacOS, Android et iOS. Avast One déploie les solutions antivirus primées d’Avast pour offrir une protection maximale contre les logiciels malveillants tels que les ransomwares, les logiciels espions et les attaques de phishing. Des institutions de test indépendantes, notamment AV-Test, AV-Comparatives, VB100 et SE Labs, positionnent systématiquement les solutions de détection des menaces Avast Antivirus Gratuit comme les gagnants des tests et les leaders en termes d’efficacité et d’impact sur les performances. Des exemples récents sont le test anti-phishing d’AV-Comparatives, où Avast est arrivé loin devant les solutions concurrentes.

Dans un test de performance et de protection mené par AV-Test pour Avast One, le produit a obtenu un score maximum de 6/6 points pour la protection et pour l’impact minimal sur les performances.

Les clients bénéficieront d’un tableau de bord personnalisé facile à utiliser avec des recommandations sur mesure pour améliorer leur confidentialité, leur sécurité et les performances de leurs appareils. Avec différentes options pour les besoins individuels et familiaux, Avast One Famille protégera jusqu’à 30 appareils au sein du foyer.

Avast One Essentiel

Le service gratuit de base offre la protection de sécurité primée d’Avast, associée à un réseau privé virtuel (VPN) pour une utilisation régulière de la navigation sur Internet, un service de surveillance des violations de données et une fonction de mise à jour logicielle. Il comprend :

• Protection : une protection antivirus primée contre les cybermenaces telles que les ransomwares, les logiciels espions et les attaques de phishing, ainsi qu’un pare-feu, bloquant les connexions entrantes et empêchant les fuites de données sensibles. La fonction Ransomware Shield donne aux utilisateurs la possibilité de sélectionner les fichiers et dossiers à protéger contre les ransomwares par une couche de sécurité supplémentaire.

• Vie privée : Avast One Essentiel inclut un VPN gratuit de 5 Go par semaine, ce qui en fait le leader des principaux fournisseurs de sécurité sur le marché, afin que les utilisateurs puissent toujours se connecter rapidement, en toute sécurité et de manière confidentielle en cas de besoin. Les utilisateurs d’Avast One Essentiel bénéficient d’une protection d’identité gratuite grâce à la fonction de surveillance des violations de données qui leur permet de savoir si leur compte a été compromis, et de la possibilité d’effacer les données de navigation pour limiter le suivi et le partage de leurs informations personnelles.

• Performance : les utilisateurs d’Avast One Essentiel ont également accès à PC Speedup, qui leur permet d’optimiser l’activité en arrière-plan de leurs applications pour améliorer les performances de leur appareil, et à un logiciel de mise à jour pour maintenir à jour les logiciels tiers couramment utilisés et éliminer les risques de sécurité potentiels.

Avast One Individuel et Famille

Pour les utilisateurs à la recherche d’une protection complète, la version premium comprend des options supplémentaires de confidentialité, de sécurité et de performances :

• Sécurité : le pare-feu avancé masque les identifiants du PC de l’utilisateur des autres appareils du réseau et avertit l’utilisateur dès que les autres appareils recherchent des ports ouverts sur le PC. Les utilisateurs d’Avast One seront protégés contre les attaques d’usurpation d’adresse ARP (Address Resolution Protocol) où les cybercriminels masquent leur ordinateur en tant que membre du réseau pour voler des informations, et contre le piratage DNS, via la fonction Web Hijack Guard. Pendant ce temps, Webcam Shield empêche les applications et les logiciels malveillants d’accéder à la webcam du PC sans le consentement de l’utilisateur. Dans un monde où beaucoup d’Internautes stockent leurs mots de passe dans leur navigateur, Avast One les aide à les protéger contre les logiciels malveillants et les applications indésirables.

• Vie privée : Les utilisateurs peuvent surveiller automatiquement cinq (Avast One Individuel) ou dix (Avast One Famille) e-mails via la fonction de surveillance des violations de données pour voir s’ils ont été compromis par une fuite de données. Avec Avast One, les utilisateurs ont également accès à des services VPN illimités et peuvent choisir parmi 55 emplacements de serveurs dans 34 pays pour protéger leurs données sensibles lors de la navigation ou de la réalisation de transactions sensibles.

• Performance : Avec Avast One Driver Updater, les utilisateurs peuvent mettre à jour leurs pilotes en toute sécurité, améliorant et protégeant leur appareil, chaque mise à jour étant vérifiée par le Laboratoire des menaces d’Avast pour détecter les virus, afin d’éviter les attaques de la chaîne d’approvisionnement. De plus, les utilisateurs d’Avast One peuvent maintenir les performances de leur PC avec un nettoyeur de disque qui leur permet de trouver et de nettoyer les fichiers indésirables redondants pour garder leur appareil propre et à jour.

Avast One est d’ores et déjà disponible en téléchargement sur Android, iOS, Mac et Windows.