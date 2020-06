Avast découvre des adwares cachés dans 47 applications de jeux sur le Play Store

juin 2020 par Avast

Avast a découvert et signalé à Google 47 applications de jeu frauduleuses. Actuellement, 17 de ces applications sont encore disponibles en téléchargement sur le Play Store, tandis que Google poursuite son enquête. Les applications concernées qui étaient disponibles dans le Play Store, font partie de la famille HiddenAds, un virus de type cheval de Troie caché sous la forme d’une application légitime et utile, mais qui en réalité diffuse des publicités intrusives sur l’appareil. Au total, ces applications ont été téléchargées plus de 15 millions de fois à ce jour.