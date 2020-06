Avast annonce la nomination de Nick Viney à la tête de son entité dédiée aux Télécoms, à l’IoT et aux produits de sécurité pour la famille

juin 2020 par Marc Jacob

Avast nomme Nick Viney au poste de vice-président directeur général de l’entité télécommunications, Internet des objets et produits de sécurité pour la famille. Nick Viney aura pour mission de superviser la stratégie mondiale de cette entité et le développement d’Avast sur le marché de la sécurité des foyers connectés, tout en élargissant le portefeuille de produits de sécurité et de partenaires, parmi lesquels des opérateurs de télécommunications et des équipementiers (ou OEM, pour Original Equipment Manufacturers).