Avast annonce l’acquisition de SecureKey Technologies

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Avast annonce l’acquisition de SecureKey Technologies, fournisseur de solutions de gestion des identités et de l’authentification digitales basé au Canada. SecureKey propose des services de nouvelle génération qui renforcent la confidentialité en ligne, en simplifiant l’accès aux services en ligne tout en rendant aux consommateurs les clés de leurs données : ils ne partagent leurs informations personnelles avec des tiers qu’après avoir donné leur consentement explicite.

Selon Liminal (ex-OWI), spécialiste de l’identité digitale, le secteur des services d’identité digitale réutilisable et de l’authentification est en pleine croissance et devrait représenter 266 milliards de dollars à l’horizon 2027, avec un CAGR de 68,9% largement accaparé par le secteur privé. SecureKey ambitionne de simplifier l’accès du grand public aux applications et aux services en ligne sécurisés, ceux des administrations, du secteur de la santé et des finances pour l’ouverture de comptes, en utilisant des versions digitales sécurisées des identifiants qu’ils possèdent et auxquels ils se fient.

L’offre actuelle de SecureKey comprend deux services : le réseau de vérification des identités digitales distribué « Verified.Me », premier en son genre, et « Government Sign-In by Verified.Me » permettant de se connecter à des centaines d’applications et de services en ligne gouvernementaux. Ces deux services sont fournis par l’intermédiaire de la société Interac Corp. dans le cadre d’un accord de licence exclusif au Canada. Les solutions d’identité digitale de SecureKey autorisent plus de 200 millions de transactions chaque année dans le monde, via des identifiants digitaux sécurisés. Les investissements continus de SecureKey vont permettre d’accompagner l’arrivée de nouveaux standards et solutions d’identité digitale, dont les Decentralized ID (DID) et les Verifiable Credentials (VC), afin de renforcer la confiance vis-à-vis des réseaux et écosystèmes digitaux qui octroient un véritable contrôle focalisé sur l’utilisateur.

L’acquisition devrait être finalisée au début du mois d’avril 2022 et les produits SecureKey devraient être disponibles dans le monde entier au deuxième trimestre.