Avast Ransomware Shield est lancé

août 2022 par Marc Jacob

Avast lance une nouvelle protection contre les ransomwares pour les entreprises, leur offrant une couche supplémentaire de protection contre les attaques de ransomwares. Les entreprises pourront ainsi sécuriser leurs fichiers les plus importants et, surtout, les données de leurs clients, grâce à une protection proactive qui empêche tout accès non autorisé. La nouvelle fonctionnalité est disponible dès maintenant, incluse dans les packs Avast Essential, Premium et Ultimate Business Security pour les entreprises, tant pour Windows que pour MacOS.

Malgré l’observation d’une baisse des attaques de ransomware au quatrième trimestre 2021 et au premier trimestre 2022, les attaques par ransomware augmentent à nouveau au niveau mondial. Avast a constaté une augmentation de 24 % des attaques de ransomware au deuxième trimestre 2022 par rapport au premier trimestre 2022 .

Alors que les clients d’Avast sont déjà protégés contre les ransomwares grâce à Web Shield, File Shield et Behavior Shield, Ransomware Shield fonctionne en parallèle pour fournir une protection multicouche, garantissant aux entreprises un accès ininterrompu à leurs systèmes et données.

Ransomware Shield protège les fichiers et les dossiers contre la modification, la suppression ou le cryptage par des applications inconnues. Les utilisateurs peuvent préciser quelles applications sont autorisées à accéder à leurs fichiers, ce qui constitue une couche supplémentaire de protection pour les données les plus confidentielles et les plus importantes des entreprises. La nouvelle fonctionnalité est automatiquement activée par défaut, et les utilisateurs peuvent personnaliser la liste des fichiers et dossiers protégés dans l’Avast Business Hub.

Ransomware Shield est désormais disponible pour tous les utilisateurs d’Avast Small Business Solutions.