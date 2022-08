Avast One ajoute sa fonction Online Safety Score aux plateformes Mac et iOS d’Avast One

août 2022 par Marc Jacob

Avast One étend son support multiplateforme en ajoutant sa fonction Online Safety Score aux plateformes Mac et iOS d’Avast One. Précédemment disponible sur Windows et Android, Online Safety Score aide les utilisateurs à prendre le contrôle de leur sécurité en ligne en leur fournissant un score simple et facile à lire, accompagné de commentaires réguliers et de conseils pour l’améliorer. Network Inspector, anciennement connu sous le nom de WiFi Inspector dans Avast Free Antivirus, est également ajouté à la version Mac afin que les réseaux et les appareils puissent être analysés pour détecter les vulnérabilités. Cette mise à jour fait suite à la reconnaissance d’Avast One par AV-Test en tant que « meilleur produit » du secteur, obtenant tous les points en matière de protection contre les logiciels malveillants, de performances et d’utilisation.

En début d’année, Avast a renforcé les versions gratuite et premium d’Avast One avec de nouvelles fonctionnalités innovantes de protection de la vie privée et de prévention des escroqueries sur les principales plateformes, notamment Email Guardian, Private Mode, Scam Protection for mobile et un Smart VPN qui se lance automatiquement pour des activités telles que la banque en ligne. Dans cette dernière mise à jour, Avast a encore renforcé sa prise en charge multiplateforme avec Online Safety Score et Network Inspector, qui fournissent davantage de conseils et de contrôle de la sécurité en ligne pour une plus grande tranquillité d’esprit, quel que soit le périphérique utilisé. Les clients Premium peuvent bénéficier des capacités de protection et de performance de pointe d’Avast One pour un maximum de 30 ordinateurs et téléphones portables à la fois sur PC, Mac, Android et iOS, afin de garantir que les familles et leurs appareils restent privés et sécurisés.

L’année dernière, l’étude d’Avast sur la citoyenneté numérique, menée auprès de plus de 16 000 personnes, a révélé que, malgré l’importance croissante d’Internet au quotidien, des préoccupations accrues en matière de sécurité et de confidentialité en ligne empêchent les gens de s’engager pleinement dans des activités en ligne. Dans cette optique, Avast a amélioré les capacités de protection d’Avast One sur toutes les plateformes, afin d’offrir aux citoyens en ligne un meilleur contrôle et une plus grande confiance à une époque où les escroqueries en ligne, la fraude et d’autres activités malveillantes sont en augmentation.

En plus du score de sécurité en ligne, les fonctionnalités disponibles dans la dernière mise à jour d’Avast One comprennent :

• Network Inspector : analyse automatiquement les réseaux et les appareils connectés à la recherche de vulnérabilités, et propose des recommandations pour améliorer la sécurité des appareils lorsqu’ils sont connectés à des réseaux publics, ainsi que des conseils pour renforcer la protection des réseaux domestiques afin que les intrus ne puissent pas y accéder et obtenir des données personnelles.

● App Lock : verrouille les applications et les photos sensibles à l’aide d’un code PIN, d’un schéma ou d’une empreinte digitale différents de l’authentification utilisée pour déverrouiller un téléphone, offrant ainsi à l’utilisateur une couche de protection supplémentaire. Disponible sur Avast One Individuel et Famille pour Android. Pour les utilisateurs ou les familles possédant des appareils iOS, la fonction Photo Vault sécurise les photos dans un dossier crypté à l’intérieur de l’application Avast One, protégé par un code PIN, Touch ID ou Face ID pour améliorer la confidentialité sur les appareils mobiles partagés.

Avast One est disponible en Australie, en Autriche, au Canada, en France, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis.