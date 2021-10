Avast Business dévoile Network Discovery à destination des PME

octobre 2021 par Marc Jacob

Avast lance un nouvel outil gratuit appelé « Network Discovery » au sein de sa solution Avast Business Hub. Network Discovery est un outil de gestion de réseau entièrement intégré qui vise à aider les petites et moyennes entreprises, les fournisseurs de services gérés (MSP) et les revendeurs à valeur ajoutée (VAR) à obtenir une visibilité complète de leur réseau.

Les réseaux modernes changent constamment en raison de la popularité des environnements sans fil et des politiques BYOD (Bring-Your-Own-Device). Garder une trace de tous les appareils connectés à un réseau peut être une tâche ardue pour tout administrateur réseau, mais essentielle pour la planification de la capacité et la sécurité. Network Discovery d’Avast résout ce problème, permettant aux administrateurs réseau d’analyser facilement l’ensemble de leur réseau informatique et de déployer les services de sécurité Avast Business, y compris l’antivirus, la gestion des correctifs et la sauvegarde dans le cloud, sur tous les terminaux pris en charge et ce, en quelques minutes seulement pour assurer la sécurité de l’entreprise.

En plus d’obtenir une meilleure visibilité sur le réseau informatique, Network Discovery offre aux utilisateurs la possibilité de suivre les appareils non autorisés accédant au réseau de l’entreprise. Cette situation est particulièrement critique à l’ère du travail hybride où les employés peuvent être répartis dans différents lieux utilisant à la fois des appareils personnels et professionnels.

Pour les MSP et les VAR, Network Discovery facilite également le processus d’intégration de nouveaux clients. Ils sont alors en mesure d’obtenir un aperçu rapide et précis de ce qui se trouve exactement dans le réseau de leurs clients, leur permettant non seulement de fixer un prix précis pour les services, mais aussi d’éviter toute surprise sur le réseau une fois le travail commencé.

Network Discovery est entièrement intégré à Avast Business Hub. Il est désormais disponible dans le monde entier sans frais supplémentaires pour les utilisateurs de Business Hub.