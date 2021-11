Avantages et inconvénients de la sécurité des dispositifs IOT appliquée aux maisons intelligentes

novembre 2021 par Globalsign

Dans un monde de plus en plus interconnecté, nos appareils intelligents prennent peu à peu une place de plus en plus importante dans notre vie quotidienne, à la maison comme au travail. Quelle est la popularité des maisons intelligentes ? En 2025, "le nombre de maisons intelligentes dans le monde devrait atteindre 478,2 millions".

Les appareils connectés à l’internet des objets (IoT) sont toutefois des épées à double tranchant. La joie de l’évolution technologique s’accompagne de la crainte persistante de problèmes de sécurité, surtout lorsqu’il s’agit d’une technologie numérique ou basée sur le cloud. Nous allons examiner ici quelques-uns des principaux avantages et inconvénients des appareils domestiques intelligents.

Avantages et inconvénients de la sécurité des dispositifs intelligents L’adoption de toute nouvelle technologie s’accompagne de doutes sur son efficacité et, souvent, sur sa sécurité et sa fiabilité. Cependant, les appareils intelligents peuvent apporter une grande valeur ajoutée à votre vie quotidienne, en vous aidant à automatiser des tâches et à augmenter votre productivité, ce qui fait que les risques en valent la peine pour certains utilisateurs.

La technologie domestique IoT a également beaucoup évolué au cours des dernières années. En l’état actuel des choses, voici quelques-uns des principaux avantages et inconvénients :

Avantages

• Sécurité : Contrairement à la croyance populaire, brancher votre maison à certains appareils intelligents peut mieux protéger votre propriété contre les intrus. Les principaux moyens d’y parvenir sont les capteurs de portes et fenêtres, les caméras et serrures intelligentes et les sonnettes vidéo. Ces dispositifs de sécurité vous permettent d’inspecter visuellement votre maison depuis votre smartphone, quelle que soit la distance à laquelle vous vous trouvez. Une plus grande tranquillité d’esprit est l’un des avantages d’une maison intelligente, et sécuriser votre maison lorsque vous voyagez n’a jamais été aussi facile.

• Commodité : L’une des principales raisons pour lesquelles les gens choisissent de passer à l’IdO est la commodité accrue qu’elle offre. La possibilité de contrôler votre climatiseur à distance, par exemple, vous permet de surveiller les conditions dans votre maison depuis n’importe où dans le monde. Vous n’avez plus besoin de rechercher votre chanson préférée dans votre bibliothèque musicale : Alexa se charge de cette tâche pour vous !

• Des opérations commerciales rationalisées : L’utilité de l’IdO s’étend bien au-delà de la maison, mais de nos jours, les limites entre la maison et l’entreprise sont souvent floues. Si vous travaillez à domicile, disposer d’un système domestique intelligent pourrait être essentiel pour affiner vos processus commerciaux. Les appareils intelligents sont particulièrement utiles dans des domaines comme la médecine et l’agriculture, où ils peuvent réduire les dépenses inutiles et accroître la satisfaction des clients. Inconvénients

• Fiabilité de l’Internet : Comme les appareils intelligents dépendent d’Internet et de l’électricité, vous risquez de vous retrouver démuni en cas de panne de courant ou d’événement météorologique extrême. Bien sûr, des options d’alimentation de secours sont disponibles, mais elles ont un coût que beaucoup ne sont pas prêts à payer pour le moment.

Problèmes de confidentialité : Alors que nous nous dirigeons vers une adoption accrue des dispositifs IoT, les préoccupations en matière de confidentialité et de cybersécurité pèsent lourd dans l’esprit des propriétaires, des locataires et des propriétaires d’entreprise. Les risques de piratage et de sécurité sont toujours présents, et la criminalité virtuelle est plus difficile à combattre que la criminalité physique. Pour que l’adoption soit généralisée, tous les logiciels, les appareils intelligents et les réseaux doivent être protégés contre les attaques. Même le Bluetooth présente des vulnérabilités en matière de sécurité et est susceptible d’être la cible de virus, d’écoutes clandestines, etc.

• Le coût : Le prix est une préoccupation lorsqu’il s’agit d’acheter des dispositifs intelligents pour votre maison, en fonction des dispositifs que vous recherchez et de la nécessité ou non d’une installation professionnelle. Heureusement, à long terme, les dispositifs IoT ont tendance à être assez rentables, mais lorsque vous débutez, vous préférerez peut-être explorer des produits domestiques intelligents abordables, des stores intelligents aux détecteurs de mouvement ; les premiers peuvent réduire les gains de chaleur de 45 %, tandis que les seconds peuvent vous faire économiser jusqu’à 30 % sur votre facture mensuelle de services publics !

Construire un monde intelligent

À l’ère du numérique, tout est de plus en plus connecté, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de votre maison. Comme de plus en plus d’appareils ont été mis en ligne, notamment à la suite de la pandémie de COVID-19, les experts ont cherché des moyens d’atténuer les problèmes de sécurité tout en construisant les villes du futur. Anticipant la multiplication des dispositifs IoT, l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) a établi une nouvelle base de référence en matière de sécurité, en lançant des normes de cybersécurité pour protéger les utilisateurs de dispositifs intelligents.

À l’avenir, l’IdO promet de s’étendre bien au-delà des maisons et des entreprises privées, jusqu’à englober des villes entières. Les avantages et les inconvénients des villes intelligentes font l’objet d’un autre article, mais il suffit de dire que de grands progrès doivent être réalisés dans des domaines tels que la banque, les technologies de l’information et l’infrastructure de sécurité avant que l’adoption de l’IdO ne soit sûre et généralisée. Jusqu’à présent, cependant, les résultats prometteurs comprennent une surveillance plus sûre des inondations à Buenos Aires, en Argentine, et l’optimisation des transports en Inde.

Malgré les problèmes de sécurité, l’avenir de l’IdO est prometteur. Selon l’homme d’affaires Chuck Robbins, "l’opportunité que nous avons est de construire une plateforme sécurisée et intelligente qui résout certains des plus grands problèmes du monde à l’échelle. C’est ce qui est possible avec des centaines de milliards de connexions et les capacités que nous pouvons offrir ensemble."