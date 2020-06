Avant les vacances d’été, faites un peu de ménage dans votre vie numérique

juin 2020 par Dashlane

Après une longue période de confinement, et avant les vacances d’été, c’est le moment idéal pour effectuer un grand nettoyage ! Cela concerne aussi bien nos placards que notre vie numérique. Petit tour d’horizon et conseils pour se débarrasser de vos déchets numériques.

Mais soyons honnêtes. Parfois, mettre de l’ordre dans sa vie en ligne peut sembler décourageant et chronophage. Heureusement, nous pouvons vous aider ! Nous avons dressé cette liste de conseils pratiques pour vous aider à mettre de l’ordre dans votre vie numérique en un rien de temps - sans avoir besoin de gants en caoutchouc.

Se désabonner des courriels promotionnels

Il y une règle de base lorsqu’il s’agit d’une boîte email personnelle : se désabonner de façon systématique. Je le fais régulièrement. Surtout maintenant que les entreprises collectent votre adresse électronique de toutes sortes de façons. Vous achetez un t-shirt Gap et soudain, votre boîte de réception est quotidiennement saturée de promotions. Voilà des informations (en anglais) sur comment se désabonner en fonction du service de courrier électronique que vous utilisez.

Mettez à jour et modifiez vos mots de passe

Certains piratages de données peuvent passer inaperçus pendant des mois, voire des années. Quelle est la meilleure façon de se protéger ? Cessez de réutiliser les mêmes mots de passe sur plusieurs comptes. Tous vos comptes, mais surtout ceux qui contiennent des informations sensibles comme les numéros de carte de crédit ou de sécurité sociale, doivent être protégés par des mots de passe uniques et complexes. Découvrez comment arrêter de réutiliser vos mots de passe pour de bon avec Dashlane.

Permettre l’identification à deux facteurs

Une fois que vous avez mis à jour vos mots de passe principaux, mettez en place une authentification à deux facteurs (2FA). La 2FA ajoute une sécurité supplémentaire en vérifiant votre identité à l’aide de deux des trois éléments possibles : quelque chose que vous connaissez (votre mot de passe, votre numéro d’identification personnel, votre code postal etc.), quelque chose que vous êtes (via la reconnaissance faciale, vos empreintes digitales, votre rétine etc.), ou quelque chose que vous possédez (une carte à puce, votre smartphone, une clé USB etc.).

Supprimer les anciens comptes

En moyenne, un américain possède 150 comptes. Cela représente 150 endroits différents où sont stockées vos informations personnelles et où vous avez potentiellement ré-utilisé d’anciens mots de passe. Pour en savoir plus sur la manière de lutter contre ces comptes "zombies", cliquez ici.

Supprimer les applications non utilisées

Cette application que vous venez de télécharger... il y a de fortes chances que vous n’y ayez pas touché depuis. Pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, débarrassez-vous-en ! Selon Braze, moins de 25% des utilisateurs reviennent à une application après l’avoir utilisée la première fois. Alors, faites-vous une faveur (ainsi qu’à la mémoire de votre téléphone) et supprimez les applications que vous n’utiliserez plus jamais.

Nettoyez votre bureau

C’est une question facile. Mettre des fichiers dans un dossier ”divers” revient à cacher vos chaussettes sous le lit, c’est mieux mais ça ne règle pas le problème. Mieux vaut mettre en place un véritable système ! Nous ne faisons pas de discrimination : voici des guides pratiques pour les utilisateurs de PC et de Mac.

Réglez votre problème d’onglet

Qui parmi nous n’a pas terminé une journée de travail avec pas moins de 30 onglets ouverts ? Vous ne savez plus ce qu’ils cachent. Vous ne vous souvenez pas pourquoi vous les avez ouverts. Mais vous ne pouvez pas les fermer ! Il y a peut-être quelque chose d’important là-dedans. C’est exactement la raison pour laquelle les signets de navigateur ont été inventés. Voici quelques conseils pour organiser le vôtre.