Avanade lance le Cybersecurity Institute

juillet 2021 par Marc Jacob

Le cycle de formation certifiant à temps plein se déroulera en anglais sur une période de deux mois et associe des modules théoriques à des modules de travaux pratiques, encadrés par des experts en cybersécurité d’Avanade et de Microsoft. La première édition se tiendra à partir du 5 juillet.

Au cours de cette formation entièrement virtuelle, les participants auront l’occasion de travailler sur les dernières technologies en matière de sécurité des données, d’identité, de sécurité du cloud, de sécurité des terminaux et de gestion des alertes tout en acquérant les dernières certifications Microsoft : mise en œuvre d’infrastructures autour de la sécurité, animation d’ateliers techniques et d’étude de cas métier réels, en passant par la collaboration avec les éditeurs partenaires et la participation aux activités d’avant-vente. Le monde de la cybersécurité est en forte demande de compétences permettant d’aider les entreprises à se protéger et cette formation permet d’acquérir des fondations solides pour la suite de leur parcours professionnel.

La formation est principalement destinée aux personnes expérimentées souhaitant approfondir leur expérience du cloud, de l’infrastructure, des postes de travail en y ajoutant des compétences en matière de sécurité autour des solutions de sécurité de Microsoft. Elle permet également à ceux qui le souhaitent de faire passer leur carrière au niveau supérieur en tant que consultant certifié en cybersécurité chez Avanade, dont la mission principale sera de conseiller les clients sur leur architecture de sécurité.