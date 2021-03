Auth0 recrute sa nouvelle RSSI

mars 2021 par Marc Jacob

Forte de plus de 20 ans d’expérience dans la cybersécurité, Jameeka Aaron sera en charge de la sécurité et de la conformité de la plateforme, des solutions et de l’environnement d’Auth0.

Avant de rejoindre Auth0, elle a notamment occupé des postes de gestion des systèmes de sécurité au sein d’entreprises telles que Nike ou encore la marine de guerre des États-Unis (US Navy).