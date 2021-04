Auth0 nomme Lucy McGrath au poste de Vice President Privacy

avril 2021 par Marc Jacob

Auth0 annonce la nomination de Lucy McGrath au poste de Vice President Privacy. Avocate internationale spécialisée dans la confidentialité des données, Lucy McGrath aura pour mission de permettre à Auth0 et à ses clients, de continuer de résoudre les défis de confidentialité en constante évolution et de protéger les utilisateurs et autres individus qui subissent l’impact de leur travail.

Lucy McGrath possède 20 ans d’expérience diversifiée en matière de confidentialité des données, au service de plusieurs marques du classement Fortune 500, parmi lesquelles Thermo Fisher Scientific, Promontory Financial Group (une société IBM), NBCUniversal, Salesforce et TJX Europe. En tant que VP Privacy d’Auth0, elle prend la tête des programmes internationaux de confidentialité des données. Parmi ses fonctions, elle approfondira les principes intégrés de « privacy by design », à savoir le respect de la vie privée dès la conception, dans les produits et processus d’Auth0, et continuera de façonner une culture de la confidentialité pour l’entreprise et ses clients. Basée à Londres, Lucy McGrath est titulaire de diplômes scientifique et juridique, avec un Master of Laws (LLM) en droit des informations et protection des données.

D’après le dernier rapport de Cisco sur la confidentialité des données en 2021, le sentiment à l’égard des lois sur la confidentialité est extrêmement positif ; et en investissant dans la protection de la vie privée, les entreprises sont perçues comme plus innovantes et attractives par les consommateurs. Lucy McGrath aidera à consolider le lien entre la gestion de la confidentialité et de l’identité, et donnera aux clients d’Auth0 les moyens d’innover en toute conformité avec les réglementations mondiales existantes et émergentes, telles que le RGPD, la CCPA et les lois étatiques des États-Unis sur la confidentialité, la LGPD du Brésil, et l’APPI du Japon.