Auth0 lance Auth0 identity OS

mai 2021 par Marc Jacob

Auth0 lance le système d’exploitation Auth0 identity (identity OS), une plateforme native dans le cloud et adaptable pour les équipes de développement. Construit avec des blocs extensibles, le système d’exploitation Auth0 identity permet aux entreprises de surmonter les défis de la gestion des identités actuelle, tout en donnant la priorité à la sécurité, à la confidentialité et à l’expérience de leurs utilisateurs finaux.

Pour trouver le parfait équilibre entre ces priorités, l’identité doit intégrer une myriade de services différents et crée un obstacle important à l’intégration. Les opérateurs de l’écosystème d’identités peuvent désormais gérer ces besoins d’intégration complexes, grâce à la flexibilité du code à spectre complet (solutions pro-code, code faible et sans code). Grâce à l’adaptation à leurs besoins, les différentes équipes de développement n’ont plus à se concentrer sur l’infrastructure d’identité lors de la création d’applications différenciées. Ce niveau d’adaptabilité représente un avantage considérable pour les entreprises confrontées à la convergence des cas d’utilisation et à la gestion des limites d’érosion entre l’identité des employés, des partenaires commerciaux et des consommateurs.

Les nouvelles fonctionnalités prenant en charge cette adaptabilité sont les suivantes :

● Auth0 Actions : une structure d’extensibilité qui exécute des fonctions sans serveur sur les déclencheurs d’une manière hautement configurable, pour répondre aux besoins uniques de chaque développeur. Auth0 Actions offre plus d’outils et une expérience améliorée pour étendre et personnaliser facilement Auth0. Ainsi, les équipes de développement peuvent résoudre les problèmes d’identité plus rapidement.

● Auth0 Organizations : une façon améliorée pour les équipes d’applications d’entreprise de gérer les clients et les partenaires dans n’importe quelle application multilocataires, B2B ou SaaS. Grâce à Auth0 Organizations, les implémentations B2B sont moins complexes, ce qui permet une mise sur le marché plus rapide et une meilleure expérience globale pour les cas d’utilisation d’identité des clients professionnels.

● Auth0 Identity Maturity Framework (IMF) : un outil Auth0 qui permet de visualiser l’ensemble du parcours d’identité d’un client. Développé avec les plus grands clients d’Auth0, l’Auth0 Identity Maturity Framework fournit une boîte à outils permettant d’évaluer la maturité des identités actuelles, de créer un plan pour l’évolution des identités d’une entreprise et de visualiser comment le système d’exploitation des identités d’Auth0 peut identifier de bonnes pratiques pour les optimiser.

Récemment acquise par Okta, Auth0 croit en la résolution de l’étendue des besoins d’identité pour chaque client et utilisateur final. Auth0 identity OS peut être le moteur d’un cloud d’identités : il permet en effet de combiner des stratégies, des configurations, du code à spectre complet, des API et des protocoles pour répondre de manière flexible à tous les cas d’utilisation.