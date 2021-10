Auth0 Identity Platform est disponible sur Microsoft Azure

octobre 2021 par Marc Jacob

À l’heure actuelle, les organisations qui migrent vers le cloud et choisissent une solution de gestion des identités et des accès client (Customer Identity and Access Management, CIAM) exigent un important niveau de contrôle sur les données sensibles des clients et peuvent nécessiter des capacités d’hébergement de données locales. Elles font souvent face à un choix difficile entre une solution CIAM prenant en charge leurs objectifs de différenciation de produits ou une solution répondant à leurs exigences techniques et à leurs besoins réglementaires. Avec la plateforme d’identité moderne d’Auth0, ce choix n’est plus nécessaire car elle fournit aux organisations des outils conçus pour prendre en charge leurs besoins en matière de sécurité, de conformité et d’hébergement de données susceptibles de s’appliquer à elles, à travers de nombreuses régions du monde. De par sa conception, la plateforme peut accélérer leurs stratégies en matière de délais de rentabilisation et d’approche marché afin de satisfaire à leurs objectifs de croissance à long terme.

Les avantages clés de l’Auth0 Identity Platform sur Azure :

• Alignement de l’infrastructure technologique : les organisations ont la flexibilité de choisir Azure comme fournisseur cloud privilégié pour un meilleur alignement de l’infrastructure technologique avec les investissements existants dans Azure ;

• Résidence de données : amélioration de la capacité de résidence de données pour les clients Auth0 grâce à l’infrastructure géographique étendue d’Azure ;

• Expérience facilitée grâce au cloud privé : une plateforme native moderne dans le cloud construite en mettant l’accent sur la sécurité et la conformité à tous les niveaux. Les organisations qui ont besoin d’options de résidence de données peuvent profiter de mises à jour régulières des fonctions tout en conservant le contrôle du calendrier et la capacité d’annuler sans l’inconvénient de devoir les gérer, ce qui se traduit par une mise sur le marché plus rapide et une expérience plus transparente pour les organisations et leurs clients.