Auriga fait l’acquisition de Lookwise Device Manager

avril 2020 par Marc Jacob

Auriga annonce l’acquisition de Lookwise Device Manager (LDM), une plateforme de sécurité modulaire et entité cybersécurité de S21sec, leader européen des services de sécurité managée faisant partie du portefeuille de Sonae IM, fonds de capital-risque investissant dans des entreprises technologiques de la cybersécurité, du commerce et des télécommunications. L’intégration de LDM à la suite logicielle WWS d’Auriga per mettra aux clients d’Auriga de bénéficier d’une protection, d’une surveillance en matière de sécurité et d’un contrôle complet des équipements en réseau indispensables à leur activité, tels que les DAB, les terminaux des points de vente et les systèmes de commande d’infrastructures critiques.

Venant compléter les logiciels WWS d’Auriga, LDM est conçu sous la forme d’une solution de sécurité intégrée. Il s’agit d’une plateforme de sécurité modulaire offrant une gamme étendue de fonctions pour la protection, la surveillance et le contrôle appropriés des équipements critiques. Elle fournit ainsi les contre-mesures les plus avancées et efficaces pour bloquer les générations actuelles et futures de cyberattaques.

A la suite de l’acquisition, Auriga poursuivra les investissements de recherche et de développement réalisés précédemment par LDM et y apportera des améliorations permettant notamment un déploiement plus rapide sur le marché. Aurige étudie également la possibilité d’étendre cette technologie à la sécurisation d’autres infrastructures critiques au sein d’une entreprise, à l’instar des systèmes sur le point de vente. Par ailleurs, S21sec coopérera avec Auriga afin de proposer des services de conseil en cybersécurité à ses clients et prospects.