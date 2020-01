Augmentation des attaques par force brute : NTT alerte sur la faiblesse des mots de passe

janvier 2020 par NTT

Entre août et octobre 2019, NTT Ltd. a observé une augmentation mensuelle du nombre d’attaques par force brute. Durant la même période, les experts de NTT ont constaté qu’environ deux tiers des malwares détectés comportaient une fonction de collecte de mots de passe. Parmi ceux-ci, Emotet a été le plus répandu (56 % des détections), suivi d’Agent Tesla (25 %).