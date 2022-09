Augmentation de 112 % des cyberattaques contre le gouvernement et le secteur militaire ukrainiens depuis le début de la guerre en Ukraine

septembre 2022 par Check Point Research (CPR)

Check Point Research (CPR) partage de nouvelles données de cyberattaques sur le conflit actuel entre l’Ukraine et la Russie. Entre février et août de cette année, les cyberattaques contre le gouvernement et le secteur militaire ukrainiens ont plus que doublé, augmentant de 112 %, tandis que les attaques perpétrées contre ce même secteur en Russie a diminué de 8 %.

Plus de 1 500 cyberattaques hebdomadaires en moyenne en Ukraine. Un nombre plus élevé que la moyenne mondiale qui est de 1 124 cyberattaques hebdomadaires et plus élevé qu’en Russie qui recense un total de 1 434 cyberattaques hebdomadaires.

Une augmentation de 25 % de la moyenne hebdomadaire des cyberattaques contre les réseaux d’entreprise en Ukraine a été noté, par rapport au début de l’année avant le début du conflit alors qu’au niveau mondial, l’augmentation était de 0,1 % et en Russie de 13 %.

Les cyberattaques contre le gouvernement et le secteur militaire ukrainiens ont doublé. Le conflit a également touché le gouvernement et le secteur militaire ukrainien avec des attaques presque deux fois plus nombreuses qu’avant le début de la guerre (+112%). Cette augmentation est nettement plus importante par rapport à la Russie (-8%) et aux autres régions.

Sergey Shykevich, Responsable du Groupe Threat Intelligence chez Check Point Software :

« Nous partageons les données que nous avons récoltées concernant les cyberattaques en lien avec le conflit Ukraine-Russie ayant eu lieu au cours des six derniers mois. Nos chiffres incluent ce que nous observons à la fois en Ukraine et en Russie. La statistique la plus stupéfiante que nous ayons documentée dans ce contexte est sans doute cette augmentation de 112 % des cyberattaques contre le gouvernement et le secteur militaire ukrainiens, alors que les attaques perpétrées contre ce même secteur en Russie ont diminué de 8 %. Si la Russie ne s’est pas complètement déconnectée de l’internet comme l’indiquaient les rapports précédents, nous savons que les réseaux et sites web gouvernementaux et militaires ont mis en place différentes mesures pour limiter l’accès à leurs ressources depuis l’extérieur de la Russie, ce qui rend l’exécution de certaines des attaques plus difficiles. »

Après le conflit, quelle que soit l’issue, ces groupes APT, hacktivistes et individus ne vont pas simplement disparaître. Au contraire, ils consacreront leurs nouvelles compétences et leurs nouveaux outils à de nouvelles cibles, déclenchant potentiellement un tsunami de cyberattaques dans le monde entier. Nous avons déjà commencé à en voir les signes avant-coureurs avec l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des attaques contre les partenaires de l’OTAN et les pays qui sont venus en aide à l’Ukraine. Ce conflit a vu la cyberactivité changer à jamais le visage de la guerre.