Audrey Llorens vient renforcer l’équipe marketing de ThreatQuotient

décembre 2020 par Marc Jacob

Avant de rejoindre ThreatQuotient, Audrey Llorens était responsable du développement des nouveaux marchés sur les marchés européens et APAC chez DataDome. Elle était notamment chargée de la commercialisation et de la relation avec les partenaires. Avant cela, elle a forgé son expérience chez Akamai en occupant successivement le poste de responsable du développement marketing et des ventes puis de chargée de clientèle.

Chez ThreatQuotient, en tant qu’International Marketing Manager, elle sera responsable des programmes de marketing, de la stratégie, de la planification des activités marketing, de l’exécution et du suivi des programmes et des événements, plus particulièrement pour les partenaires technologiques de ThreatQuotient, les distributeurs et les MSSPs dans les régions EMEA et APAC.