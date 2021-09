Au FIC à Lille, le 7 septembre à 11h - Talk Analyse de risque : prendre la bonne décision !

septembre 2021 par Marc Jacob

Lors de ce Talk, Lionel Mourer (Président de MANIKA et membre du Clusif) précisera en quoi l’analyse de risque devient un support de plus en plus important à l’identification des risques (globaux, spécifiques) ayant un impact sur l’information. Il démontera que l’analyse de risque permet de cartographier les risques les plus structurants qui pèsent sur les biens les plus stratégiques et en quoi elle devient une véritable aide à la prise de décision quant à la protection des informations, tant pour le RSSI, le DSI, les directions ‘métier’ que pour la direction générale.