Attaques de ransomware contre le centre hospitalier de Dax-Côte d’Argent et le groupement hospitalier de Dordogne - Commentaire Avast

février 2021 par Avast

La cyberattaque menée contre le centre hospitalier de Dax-Côte d’Argent a impacté le fonctionnement de l’hôpital et la prise en charge des patients. Depuis, le téléphone est partiellement revenu, mais la plupart des données informatiques sont toujours inaccessibles par le rançongiciel. Hier, les onze établissements du groupement hospitalier de Dordogne ont révélé avoir réussi à déjouer une attaque similaire ; confirmant que les attaques visant le secteur de la santé sont désormais plus récurrentes que jamais.

« À l’heure actuelle, les hôpitaux sont plus susceptibles qu’auparavant d’être victimes d’une attaque de ransomware, car les cybercriminels peuvent gagner beaucoup d’argent grâce aux campagnes de rançongiciel ciblées. De plus, le développement de la cyberassurance - pour prendre en charge le paiement des rançons - favorise malheureusement cette tendance.

Pour que les hôpitaux atténuent le risque d’une attaque de ransomware réussie, il est essentiel que les correctifs d’urgence pour les vulnérabilités logicielles critiques soient appliqués dès qu’ils sont émis par les fournisseurs. Ces établissements doivent également former leur personnel aux bonnes pratiques d’hygiène numérique et sauvegarder régulièrement les fichiers - y compris les dossiers des patients. Les administrateurs informatiques doivent en outre envisager une liste blanche stricte en ce qui concerne les fichiers exécutables sur les terminaux, afin que seules les applications connues et approuvées puissent être exécutées sur les ordinateurs des hôpitaux. »