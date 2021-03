Attaque contre Verkada - commentaire d’Avast

mars 2021 par Avast

« La cyberattaque contre le fournisseur de caméras de sécurité Verkada n’est pas un piratage IoT en soi, il s’agit d’une attaque contre leur réseau informatique. Cependant, ce cas démontre une fois de plus le besoin urgent de protéger les données collectées via les appareils IoT. Le marché de la vidéosurveillance devrait atteindre 75 milliards de dollars d’ici 2025, et les entreprises qui collectent des données sensibles, telles que les enregistrements vidéo, doivent mettre en œuvre des mesures de sécurité plus strictes.

En effet, les caméras de sécurité sont souvent criblées de problèmes de sécurité. Par exemple, les données du moteur de recherche IoT Shodan.io montrent qu’à l’heure actuelle, plus de 124 000 caméras de sécurité connectées à Internet dans le monde sont accessibles - il n’est donc même pas nécessaire d’attaquer une entreprise de caméras de sécurité pour accéder aux images des appareils. Cela comprend des caméras de sécurité industrielles révélant des images de centrales électriques, d’installations de production industrielle, de systèmes de chauffage et de stations-service, ainsi que des appareils intelligents pour la maison, mettant en danger la vie privée des individus.

Nos données montrent que plus des deux tiers des appareils domestiques intelligents vulnérables sont menacés en raison de la faiblesse des identifiants de sécurité. Il s’agit pourtant d’une faille évitable, les entreprises et les particuliers doivent par conséquent devenir plus conscients du cyber-risque, tout en mettant en œuvre des solutions de sécurité pour protéger leurs données personnelles. »