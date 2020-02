Attaque au ransomware chez Bouygues Construction

février 2020 par Jean-Pierre Boushira, Vice-President Southern Europe chez Veritas Technologies

Jean-Pierre Boushira, Vice-President Southern Europe chez Veritas Technologies explique : « Les cyberattaques par ransomware deviennent de plus en plus fréquentes et représentent un challenge majeur pour les entreprises qui doivent comprendre, dans l’urgence, quelles données ont été affectées et si ces dernières ont seulement été cryptées ou si elles ont également été volées. En 2019, l’ANSSI a reporté 69 attaques par ransomware, ayant un but lucratif, sur le sol français.

Pour pouvoir reprendre leur activité le plus rapidement possible, les entreprises doivent avoir une stratégie claire de gestion de données en place. Cela inclut le fait de s’assurer que ces dernières seront toujours disponibles, même lorsque les serveurs et les ordinateurs sont hors d’usage, mais également la création régulière de sauvegarde pour pouvoir restaurer les données rapidement sans subir de perte. Avec une gestion des données optimale et un plan de récupération rapide, les entreprises peuvent éviter d’être paralysées trop longtemps. Elles seront ainsi en mesure de reprendre leurs activités dans des délais courts.

Enfin, l’entreprise atteinte doit également disposer d’une bonne capacité de visualisation et d’analyse de ses données pour pouvoir identifier les informations touchées et rendre des rapports précis aux autorités de régulation, lorsque cela est nécessaire. »

Les attaques par ransomware sont nombreuses et touchent tous les secteurs. Aucune entreprise n’est à l’abri et chacune devrait de fait s’y préparer. Des outils peuvent être mis en place en amont pour contrer rapidement ce type d’attaque. Une bonne stratégie de gestion des données permet de réagir vite et d’éviter les conséquences désastreuses d’une telle attaque.