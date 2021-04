Attaque "Ma Classe à la maison" : BlackBerry réagit

avril 2021 par BlackBerry

« La récente cyberattaque visant le dispositif d’enseignement à distance français “Ma classe à la maison“ démontre à quel point la cybercriminalité et les ransomwares pèsent sur le secteur de l’éducation. Depuis le début de la pandémie, les attaques malveillantes ciblant les écoles, les universités, les institutions, les ministères ou encore les hôpitaux n’ont eu de cesse de progresser au niveau mondial. Comme souligné dans notre dernier Threat Report 2021, cette évolution témoigne de la sophistication et la multiplication des attaques, notamment par ransomwares. Pour veiller à la continuité des systèmes dédiés à l’enseignement dans le cadre de l’apprentissage à distance, nous invitons le gouvernement à considérer l’impact de ces attaques sur le bien-être des individus mais aussi et surtout à garantir la meilleure sécurité, productivité et expérience utilisateur possibles. En effet, si les équipements dédiés à l’enseignement venaient à être infectés par un virus ou un malware, ils pourraient exposer des informations personnelles sensibles généralement partagées par les étudiants pendant leur cursus. Cette nouvelle attaque devrait inciter le secteur public à tirer la sonnette d’alarme et à souligner la nécessité de sécuriser chaque terminal. Et pour cause, la plus petite faille dans l’armure numérique d’un pays peut entraîner une véritable catastrophe. »