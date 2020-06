Attaque DDoS le commentaire d’Akamai

juin 2020 par Roger Barranco, vice-président, Global Security Operations, chez Akamai

Les tentatives de DDoS ciblées sont de plus en plus courantes, car les pirates savent qu’ils peuvent causer des dommages financiers et de réputation durables aux entreprises grâce à cette méthode d’attaque.