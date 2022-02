Atos simplifie sa gouvernance

février 2022 par Marc Jacob

Dans le contexte d’un marché du numérique en pleine mutation, Atos fait évoluer sa gouvernance afin d’accélérer sa transformation, de retrouver le chemin de la croissance et de la performance économique et de créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes.

Le secteur des services numériques continue de présenter de nombreuses opportunités de développement : les investissements consentis par les clients augmentent rapidement, les grands contrats de transformation digitale tirent la croissance. Les partenariats et les alliances signés – notamment avec les grands acteurs du cloud – gagnent en importance stratégique. Alors que la guerre des talents bat son plein, Atos fait évoluer sa gouvernance pour tirer pleinement parti de ces opportunités, réaffirmer ses engagements en matière de satisfaction de ses clients et de ses collaborateurs et stimuler sa croissance.

Désormais simplifiée, la nouvelle gouvernance s’organise autour de 3 lignes de métier et de 4 régions, pilotées par un Centre d’excellence commerciale et les fonctions corporate :

Chaque ligne de métier regroupera des activités au modèle commercial et à l’environnement concurrentiel similaires :

• Tech Foundations regroupe les activités nécessitant beaucoup d’investissements matériels et d’immobilisation d’actifs : Data Centre & Hosting, Digital Workplace, Unified Communication & Collaboration (UCC) et Business Process Outsourcing (BPO). Cette ligne de métier sera pilotée par Nourdine Bihmane.

• Digital est une activité de services qui repose sur des expertises et des compétences dédiées aux enjeux du Digital, du Cloud et de la Décarbonation. Cette activité, qui vise à accompagner la transformation digitale de ses clients, est amenée à croître significativement. Cette ligne de métier sera pilotée par Rakesh Khanna.

• Big Data & Sécurité (BDS) est une activité en forte croissance, soutenue par une politique de R&D intensive avec un focus sur des produits et services dédiés à la cybersécurité, au calcul haute performance, à l’Edge computing et aux systèmes critiques. Elle continuera d’être pilotée par Pierre Barnabé.

Les quatre régions seront responsables de la gestion de leurs relations commerciales, de leurs ressources locales et de leurs comptes de résultats afin de renforcer la proximité avec les clients et de garantir l’accélération de l’exécution opérationnelle.

• Europe du Nord & APAC, sous la responsabilité d’Adrian Gregory,

• Europe Centrale, sous la responsabilité de Clay van Doren,

• Europe du Sud, toujours placée sous la responsabilité de Yannick Tricaud,

• Amériques, incluant Amérique du Nord et du Sud, toujours sous la responsabilité de Dave Seybold.

Afin de renforcer l’engagement de proximité d’Atos vis-à-vis de ses clients, le Groupe ajuste également son organisation par secteurs d’activité (« industries ») :

Les industries plus locales par nature ou par métier (Secteur Public & Défense, Industrie Manufacturière et Ressources & Services) seront redéployées dans les régions,

Celles caractérisées par leur pertinence et leur homogénéité au niveau mondial (Services Financiers & Assurance ; Telecom, Médias et Divertissement ; Santé & Sciences de la Vie) sont maintenues au niveau du Groupe (au sein du Centre d’Excellence Commerciale mondial nouvellement créé).

Le Directeur Commercial du Groupe, dont la fonction est nouvellement créée à la tête du Centre d’Excellence, aura pour mission, de promouvoir au sein de l’organisation les meilleures pratiques standardisées et de se focaliser sur les grands comptes internationaux, les ventes, les alliances, les partenariats et les approches sectorielles.

La gouvernance managériale de l’entreprise sera rationalisée afin de renforcer la collégialité et d’accélérer la prise de décision et la responsabilité. Elle sera structurée autour d’un Comité Exécutif composé de 12 membres.