Atos signe un accord avec Spire Solutions pour la distribution de ses produits de cybersécurité au Moyen-Orient

janvier 2021 par Marc Jacob

Atos a choisi Spire Solutions comme partenaire clé pour la distribution locale de l’ensemble de ses produits de sécurité des données, d’identité numérique et de gestion des identités et des accès. Ces solutions aideront les entreprises de la région à protéger leurs données lorsqu’elles se lanceront dans des projets de transformation digitale. L’accord entre Atos et Spire représente une avancée importante dans la stratégie internationale de distribution d’Atos et le développement de son écosystème de partenaires.