Atos sélectionné sur le lot 1 de l’Appel d’Offre « Conseil, Accompagnement et Infrastructure lié à l’Hébergement dans un Cloud Privé Sécurisé de Confiance » de la Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière (CAIH)

décembre 2023 par Marc Jacob

Atos s’engage ainsi à accompagner chaque adhérent de la CAIH, quel que soit son niveau de maturité, vers les nouveaux usages du cloud, en facilitant l’accès à un catalogue de prestations disponibles et activables à tout instant. Son expérience dans le domaine de la santé et son expertise dans le cloud permettent à la société de disposer de toutes les compétences nécessaires à la réalisation de prestations couvrant la totalité du spectre des besoins clients.

Atos proposera en particulier dans ce cadre son cloud privé « Nephos », sécurisé et souverain, tant sur l’hébergement que sur les opérations, et disposant d’une modularité exceptionnelle. Hébergé dans les centres de données Atos, le cloud « Nephos » peut répondre à tout type de besoin technique, logiciel ou de sécurité et permet de moduler l’offre selon le type de besoin de chaque client et de chaque secteur d’activité (hôpital, EHPAD, GIP, EPS…), quels que soient les volumes et architectures souhaités.

Le cloud « Nephos » autorise en outre des capacités de débordement vers des offres SecNumCloud telles que celles de notre partenaire OVHcloud, permettant d’adresser les sujets d’hybridation des infrastructures cloud qui allient la souplesse de l’offre « Nephos » et les garanties offertes par la qualification SecNumCloud.

La solution cloud souverain et privé d’Atos permet également aux adhérents de se conformer à la doctrine promue par les pouvoirs publics, visant à résolument engager, par l’utilisation du cloud, la numérisation des services publics, en particulier dans le secteur de la santé.

Pour répondre aux enjeux de sécurité rencontrés par les établissements de santé, Atos, acteur clé de l’infogérance souveraine et certifié depuis de nombreuses années ISO 27001 et HDS sur les 6 niveaux, apportera son expertise dans l’accompagnement des adhérents jusqu’à leur certification réglementaire.

Atos propose par exemple une offre de protection contre les rançongiciels, qui permet de sécuriser les sauvegardes contre tout évènement extérieur, ainsi qu’une solution mutualisée cyber-recovery as a Service (CRaaS), intégrant des services de réparation et de restauration, dont pourront bénéficier les adhérents de la CAIH.

Régis Kaminski, Acheteur CAIH, a souligné : « Avec ce nouveau marché de conseil, d’accompagnement et d’infrastructures hébergées pour les données de santé, la CAIH continue son accompagnement à la transformation numérique de ses adhérents. Au travers d’une offre riche et variée placée sous le signe du renforcement de la confiance dans le CLOUD, nos adhérents bénéficient de nombreux garde-fous, conformes aux orientations institutionnelles, nécessaires à l’hébergement de données de santé. La réponse d’ATOS, pertinente sur le plan technique et économique, lui a permis d’être retenue parmi les 4 attributaires du lot 1 « Hébergement en environnement privé sécurisé de confiance ».

Nicolas Tricot, Directeur Marché Santé, Atos France a déclaré : « Atos est déjà un partenaire stratégique et de confiance pour de nombreux établissements de santé publique. Nous nous réjouissons que notre solution cloud souverain et privé soit désormais accessible aux adhérents de la CAIH. Forts de notre expérience et de notre maillage régional, nous nous engageons à lancer ce nouveau marché avec un succès et une performance immédiate ».

L’offre cloud d’Atos pour les adhérents de la CAIH est immédiatement disponible et prête à être déployée auprès des premiers clients.