Atos sélectionné par Ailes Marines pour sécuriser son parc éolien au large de Saint-Brieuc

décembre 2020 par Marc Jacob

Un consortium dirigé par Atos a été sélectionné par Ailes Marines – une société détenue à 100 % par Iberdrola, chargée de la construction, l’installation et l’exploitation d’un parc éolien dans la baie de Saint-Brieuc (Bretagne) – pour mettre en œuvre des solutions de communications critiques et assurer les activités de coordination maritime du projet de parc éolien. Alors que les travaux de construction du parc devraient commencer au premier semestre 2021, Atos assurera le bon déroulement de toutes les activités en mer, avec l’objectif final d’aider Iberdrola à fournir une énergie propre et fiable pour l’environnement.

Atos va installer un centre opérationnel de coordination maritime à Pleudaniel (Côtes-d’Armor) pour coordonner, surveiller et documenter tout le trafic dans et autour de la zone de construction, fonctionnant 24/7 pendant la phase de construction. Alors que la construction et la gestion d’un parc éolien de 103 km2 est un processus complexe impliquant de nombreux opérateurs, la solution d’Atos permettra à Ailes Marines de s’assurer que toutes ses opérations sur site se déroulent sans problème, que seuls les équipements et personnes autorisés circulent dans la zone. Le centre permettra d’enregistrer et de suivre les navires et leurs équipages en temps réel, d’assurer la sécurité des opérations en mer, de planifier et surveiller les activités en fonction des prévisions météorologiques. Pour opérer ce centre de coordination, Atos travaillera en partenariat avec SeaRenergy, un leader des services d’ingénierie, de solutions marines, QHSE et de dotation en personnel pour l’industrie éolienne offshore. Dans le cadre de ce projet, SeaRenergy fournira du personnel de gestion maritime hautement qualifié.

Atos va également mettre en place une plateforme unifiée de communications critiques qui permettra aux hélicoptères, aux navires et aux équipes opérationnelles travaillant sur le parc éolien offshore de communiquer de manière transparente entre eux ou avec le centre de coordination, dans et autour du parc . Dans un environnement imprévisible, à 16,3 km du rivage, où les réseaux de télécommunications habituels ne fonctionnent pas, la solution d’Atos est conçue de telle sorte que la communication vocale entre les opérateurs est garantie en toutes conditions, en utilisant des téléphones satellitaires en secours, et peut être utilisée pour gérer les incidents et les situations d’urgence.

Les deux systèmes resteront en place après la phase de construction et soutiendront Ailes Marines pendant toute la phase d’exploitation, lorsque les 62 turbines seront opérationnelles.

"Les environnements extrêmes exigent des solutions de communication extrêmement fiables et nous cherchions un spécialiste français pour nous aider à coordonner et à sécuriser notre premier parc éolien offshore en France. L’expérience des équipes d’Atos, leur connaissance de l’offshore et des technologies très spécifiques associées à ce domaine sont très précieuses pour nous", déclare Javier Garcia Perez, Président d’Ailes Marines et Directeur international de l’offshore chez Iberdrola.

"Nous sommes fiers de soutenir Iberdrola dans son premier projet de parc éolien offshore en France, en sécurisant ses éoliennes pour assurer la production d’électricité verte en toute sécurité. Atos entend être le pionnier de la décarbonation au profit de toutes ses parties prenantes et nous souhaitons accompagner nos clients dans leurs projets durables", précise Bernard Payer, Responsable des solutions de Communications Critiques chez Atos. "Les parcs éoliens en mer sont des infrastructures critiques, dans des zones éloignées et dangereuses. Fort de notre partenariat réussi avec Ørsted et de notre relation avec Iberdrola, Atos est plus que jamais un leader des communications critiques pour l’énergie éolienne offshore".

"Nous sommes ravis de soutenir Iberdrola, l’un des premiers acteurs du marché français de l’éolien offshore", ajoute Dr Benjamin Vordemfelde, PDG de SeaRenergy. "Nous sommes impatients de mettre notre expérience et notre expertise, acquises dans le cadre d’autres projets européens, au service de la transition énergétique française et de créer de nouveaux emplois dans la région de Saint-Brieuc".

Le parc éolien offshore de Saint-Brieuc sera construit par Ailes Marines – société détenue à 100% par Iberdrola, le plus grand groupe énergétique d’Espagne, leader mondial de l’énergie éolienne – dans la baie de Saint-Brieuc, à 16,3 kilomètres des côtes. Lorsqu’il sera achevé, le parc éolien de 496 MW produira 1 820 GWh par an, ce qui équivaut à la consommation annuelle d’électricité de 835 000 habitants. Les travaux d’installation des fondations commenceront au premier semestre 2021 ; le parc éolien sera pleinement opérationnel en 2023. Le contrat avec Atos et SeaRenergy permettra la création de 10 emplois directs qualifiés en France. Atos mobilisera également une dizaine de personnes pour la phase d’installation des équipements techniques.