Atos sécurise les connectivités à bord du Rafale « standard F4 » de Dassault Aviation

juin 2020 par Marc Jacob

La solution d’Atos répond aux enjeux-clés de l’aviation de combat – comme la nécessité d’intégrer des systèmes de cybersécurité dans les aéronefs, ou encore d’assurer la continuité des processus de connectivité embarquée – et s’inscrit dans un plan d’accompagnement de long terme permettant la mise en œuvre du combat aérien collaboratif et connecté du Rafale.

La nouvelle passerelle multiniveau d’Atos, évolution de la précédente plateforme embarquée à bord des Mirage 2000D, permet le transfert bidirectionnel sécurisé entre des réseaux de niveaux de sécurité et de confidentialité hétérogènes. Elle assure ainsi l’intégrité des données échangées et la sécurisation de l’ensemble des connectivités à bord et garantit que des renseignements cruciaux « autorisés » pourront être partagés et exploités en permanence, en toute sécurité, notamment contre les intrusions extérieures.

Développée, produite et intégrée en France, la plateforme durcie répond aux critères communs de sécurité (EAL3+/EAL4+).

« Ce contrat vient renforcer la relation de confiance entre Dassault Aviation et Atos qui s’est développée, depuis plus de 20 ans, autour de l’innovation, l’agilité et l’expertise des systèmes embarqués. Nos connaissances de l’environnement Rafale, notre expérience dans le développement de systèmes durcis embarqués sur aéronefs ainsi que notre expertise en cybersécurité, nous ont permis de développer un nouveau système au plus près des besoins opérationnels des forces et des exigences de Dassault Aviation. » précise Cyril Dujardin, SVP, Directeur des activités Mission Critical System chez Atos.

La mise en œuvre de solutions de connectivité innovantes – qui permettent d’optimiser l’efficacité du Rafale dans le combat en réseau et sont un des piliers du standard F4 – s’inscrit dans la démarche d’amélioration continue de l’appareil. La solution multiniveau Dassault Aviation développée avec Atos participe à l’intégrité des données échangées à bord ainsi qu’à la ségrégation des données et des flux suivant les différents niveaux de confidentialité, avec le plus haut degré de sécurité.

Cette solution contribue à assurer que les forces aériennes de combat puissent mener l’ensemble de leurs missions de la façon la plus efficiente.