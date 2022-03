Atos renforce son équipe de Direction et accueille des dirigeants de tout premier plan

mars 2022 par Marc Jacob

Atos annonce la nomination de quatre nouveaux cadres dirigeants pour renforcer son nouveau Comité Exécutif. La société accélère sa cadence de transformation afin de reprendre sa trajectoire de croissance, d’optimiser ses performances économiques et ainsi créer toujours plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. En complément de la reprise des finances du Groupe sur des bases saines et de l’évolution de la structure de gouvernance du Groupe, ces renforts significatifs constituent la troisième étape majeure de la relance d’Atos. Ils ouvrent la voie au programme de redressement dont les détails seront annoncés lors de la journée investisseurs « Capital Market Day » qui se tiendra en mai.

Philippe Oliva sera nommé Directeur Commercial du Groupe et rejoindra l’entreprise le 1er avril. Philippe capitalise sur une forte expérience internationale dans le secteur du numérique, ayant passé près de 20 ans chez IBM où il a notamment occupé le poste de Vice-Président des technologies intégrées, puis des services cloud et des services hybrides en Amérique du Nord. Philippe rejoint Atos en provenance d’Eutelsat, où il était Directeur Commercial depuis quatre ans.

Stéphane Lhopiteau sera nommé Directeur Financier et succèdera à Uwe Stelter le 1er mai. Stéphane bénéficie d’une expérience de 30 ans à des postes de direction dans le domaine de la finance d’entreprise, dans les secteurs de la technologie et des grands projets industriels. Il a notamment été Directeur Financier de Naval Group, Directeur Financier adjoint de Thales et Directeur Financier et Juridique d’Areva/Orano.

Diane Galbe sera nommée Directrice de la Stratégie, de la RSE et Secrétaire Générale du Groupe, également en charge des fusions et acquisitions. Elle succédera à Alexandre Menais et rejoindra Atos le 7 mars. Diane nous rejoint après avoir passé 15 ans à différents postes de direction chez Suez. Elle a notamment été membre du Comité Exécutif et Directrice Générale Adjointe du Groupe, en charge de la stratégie, de la transformation et de la Business Unit mondiale Smart & Environmental Solutions.

Jean-Philippe Poirault prend la Direction de la Business Line Big Data & Sécurité (BDS), à compter du 1er mars, en remplacement de Pierre Barnabé qui restera jusqu’à la fin avril pour assurer une transition optimale. Jean-Philippe est un dirigeant chevronné des secteurs des télécommunications et du cloud, avec une vaste expérience à des postes de direction internationaux de premier plan chez Nokia (Alcatel Lucent), Ericsson et Amazon Web Services (AWS). Depuis mars 2020, il dirige les activités mondiales d’Atos dans les secteurs des télécommunications, des médias et de la technologie.

Atos rappelle également le renforcement de deux autres fonctions stratégiques, membres du comité de direction élargi du groupe avec les arrivées de :

Jean-Marie Pivard, nommé Directeur de l’Audit interne et de la Gestion des risques. Il est rattaché au Directeur Général et au Président du comité d’audit du conseil d’administration, conformément aux normes les plus élevées en matière de pratiques de gouvernance. Jean-Marie justifie de plus de 30 ans d’expérience à des postes de direction dans le domaine de l’audit interne et de la gestion des risques, notamment en tant que membre du comité d’audit interne du Premier ministre français et Président du conseil d’administration de l’IFACI (Institut Français de l’Audit et du Contrôle Internes), pendant quatre ans jusqu’en 2021. Jean-Marie rejoint Atos après un parcours au sein du groupe de communication Publicis et une expérience significative chez EY, Lafarge et Nexans.

Thomas Guillois, nommé Directeur des Relations avec les Investisseurs. À ce titre, il est rattaché au Directeur Financier du groupe. Thomas a 10 ans d’expérience en tant que responsable des relations avec les investisseurs et rejoint Atos après avoir exercé au sein de la société de services techniques SPIE dans le prolongement d’une expérience éprouvée au sein des Groupes Vinci et EY.