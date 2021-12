Atos rejoint “European Alliance for Industrial Data, Edge, and Cloud”

décembre 2021 par Marc Jacob

Atos rejoint l’Alliance “European Alliance for Industrial Data, Edge, and Cloud” officiellement lancée par la Commission Européenne, à la suite de l’appel de 27 dirigeants d’entreprises européennes. L’Alliance vise à renforcer et à accentuer la proposition de valeur de l’Europe en matière de technologies cloud et à saisir les opportunités de compétitivité mondiale dans le domaine de l’edge computing afin de permettre à l’Europe d’occuper la première place dans l’économie mondiale des données. Atos a contribué à la feuille de route européenne de technologie et d’investissement, qui a été présentée à la Commission européenne en mai.

Atos s’engage activement à façonner l’écosystème européen autour du cloud et des données en siégeant au conseil d’administration de Gaia-X, IDSA, BDVA et FIWARE. Atos contribue également fortement à la construction de l’écosystème cloud-edge par le biais de divers projets européens tels que les projets européennes IPCEI, Horizon Europe et le Fonds européen de défense.

Le continuum cloud-edge souverain représente un domaine clé de développement pour Atos, qui a lancé « Atos OneCloud Sovereign Shield », un ensemble de solutions, de méthodologies et de services cloud opérationnels pour soutenir les besoins en souveraineté numérique des industries et des gouvernements du monde entier. Dans ce contexte, Atos a récemment annoncé une offre souveraine commune avec OVHcloud en France et une plateforme internationale de cloud souverain avec Dassault Systèmes.