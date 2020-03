Atos reconnu prestataire de services de l’année 2020 par ServiceNow

mars 2020 par Marc Jacob

Atos annonce que ServiceNow lui a décerné le prix du prestataire de service de l’année 2020, « EMEA Service Provider Partner of the Year », en reconnaissance de l’excellence globale de ses prestations et de la croissance du marché lié à ServiceNow. Ce prix a été remis lors de l’événement pour les partenaires EMEA de ServiceNow, le 3 mars 2020. L’an dernier, Atos a également été reconnu par ServiceNow pour sa croissance accélérée aux Etats-Unis, avec le prix « Americas Accelerated Growth Partner of the Year ».

L’organisation ServiceNow Global Alliances and Channel Ecosystem (ACE) honore les performances des meilleurs partenaires de leur catégorie ayant contribué avec succès à la croissance de ServiceNow grâce à des pratiques innovantes. Les prix de cette année sont basés sur les performances des partenaires en 2019 et évaluent une combinaison d’attributs, dont : la contribution aux revenus, l’élargissement de la gamme de produits, la croissance des flux de travail et des compétences, l’innovation ou la transformation des entreprises.

En 2019, Atos a étendu la présence de ServiceNow en Amérique du Nord et en Europe avec Engage ESM, son centre d’excellence mondial pour ServiceNow, avec quelques comptes phares et des contrats complexes, afin de fournir des flux de travail numériques de nouvelle génération pour soutenir la transformation digitale des entreprises.

L’année dernière, ServiceNow a transformé sa stratégie d’écosystème de partenaires pour aider à accélérer les processus de transformation digitale des clients. Grâce à de nouveaux programmes, les partenaires sont désormais mieux placés pour développer leurs pratiques ServiceNow et leurs offres de services gérés – et ainsi offrir une plus grande valeur aux clients.