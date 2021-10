Atos reçoit le Visa de sécurité pour sa qualification PDIS par l’ANSSI

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

Atos annonce avoir reçu de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) le Visa de sécurité pour la qualification PDIS (Prestataire de Détection de Incidents de Sécurité) de ses prestations de cybersécurité. Cette nouvelle étape souligne la place d’Atos en tant qu’acteur incontournable du paysage cyber français et comme acteur de confiance pour les Opérateurs d’Importance Vitale (OIV).

Attestant de leur conformité aux exigences réglementaires, techniques et de sécurité promues par l’ANSSI, la qualification PDIS des services d’Atos est la recommandation par l’État français de services de cybersécurité éprouvés et approuvés par l’ANSSI. Elle atteste de la compétence du prestataire de services Atos et garantit son engagement au respect de critères de confiance.

Dans un contexte général d’accroissement exponentiel de la menace criminelle – alors que le Rapport d’activité 2020 de l’ANSSI a identifié pas moins de 759 incidents dont 7 incidents majeurs – la détection des incidents de sécurité est un point de passage obligatoire.

Des Centres de Sécurité PDIS pour les OIV

Les OIV identifiés par le gouvernement doivent notamment se doter d’un Centre Opérationnel de Cybersécurité (Security Operations Center ou SOC), qu’il soit interne ou confié un prestataire référencé comme Atos. Le référentiel PDIS applicable décrit en détail les 400 exigences applicables pour les trois activités distinctes d’un tel SOC : gestion des incidents, gestion des évènements et gestion des notifications.

Par ailleurs, Atos est déjà titulaire, pour ses prestations de services, des Visas de sécurité PASSI RGS et PASSI LPM (prestataire d’audit de la sécurité des systèmes d’information). Le Groupe est également titulaire de PASSI Monaco, délivré par l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique.