Atos positionné leader international de l’Edge AI par ISG dans son « Provider Lens™ ‘Internet of Things - Solutions & Services’ 2021 Quadrant Report »

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

Atos annonce avoir été nommé leader international dans la catégorie Edge AI du rapport « Provider Lens™ "Internet of Things – Solutions & Services" Quadrant Report 2021 » d’ISG. Atos arrive en tête de toutes les entreprises évaluées sur l’attractivité de leur portefeuille et leur force concurrentielle. Atos est également nommé leader international dans les deux autres catégories analysées : Sécurité des points d’accès IoT et Convergence des données techniques IT/OT.

Le rapport reconnaît ainsi Atos pour :

Son offre d’IA de bout en bout complète, qui couvre à la fois infrastructure et services managés, ainsi que sa gamme de solutions matérielles Edge exclusives (BullSequana Edge et BullSequana Edge nano), qui contribuent à la réduction de l’empreinte carbone des entreprises ;

Atos Computer Vision Platform, sa plateforme de bout en bout hautement évolutive, dédiée à l’analyse de vidéos et d’images, enrichie par l’intelligence artificielle ;

La récente acquisition d’Ipsotek, fournisseur de logiciels d’analyse vidéo enrichis par intelligence artificielle, qui a permis à Atos de développer ses capacités en matière d’Edge AI pour le secteur public, le commerce de détail, l’industrie et le transport, ainsi que les projets d’infrastructures critiques, et qui est désormais un élément clé de la plateforme Atos Computer Vision.

Cette reconnaissance confirme la position de leader d’Atos dans le domaine de l’Edge AI. Elle fait suite au récent lancement d’Atos Computer Vision Platform, la solution d’analyse de vidéos et d’images la plus complète du marché à ce jour.

Dans son rapport « Provider Lens™ "Internet of Things – Solutions & Services" Quadrant Report 2021 », ISG a évalué 25 fournisseurs internationaux dans les trois catégories suivantes : Edge AI, Sécurité des points d’accès IoT et Convergence des données techniques IT/OT.