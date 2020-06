Atos participe à la création de GAIA-X pour favoriser l’usage du Cloud et le partage des données dans un cadre européen sécurisé et transparent

juin 2020 par Marc Jacob

Atos annonce être un des membres fondateurs de la Fondation GAIA-X, une organisation à but non lucratif visant à créer la prochaine génération de plateformes de données pour l’Europe, ses États membres, entreprises et citoyens.

La Fondation GAIA-X, formée par 22 organisations (leaders du digital, industriels, universitaires et associations) dont Atos, souligne leur engagement en faveur d’un processus européen reposant sur la transparence et l’ouverture, mobilisant autant d’acteurs que possible. Elle s’appuiera sur les travaux existants initiés par les gouvernements français et allemand, également soutenus par plus de 300 entreprises. Le projet GAIA-X entre désormais dans une nouvelle phase de son développement et permet à l’Union européenne de consolider son leadership dans l’économie mondiale des données.

La création d’écosystèmes numériques nécessite l’instauration d’un environnement de confiance et l’assurance d’une interopérabilité entre l’ensemble des utilisateurs et fournisseurs de services cloud. GAIA-X permettra de relever ce défi grâce à un ensemble commun de politiques, une "architecture de normes" (“Architecture of Standards”) et un ensemble de "services de fédération" qui rassemblent les fournisseurs de cloud existants et leurs services, et dans lesquels les données et les applications peuvent être traitées de manière à garantir un contrôle total. Ce système permettra aux organisations de toutes tailles et de tous les secteurs de bénéficier des offres des grands fournisseurs internationaux de services Cloud en Europe tout en respectant un ensemble de politiques essentielles.

Impliqué dans le développement du Cloud depuis sa création, Atos apporte son expertise et son expérience reconnues dans le domaine du Cloud Computing, soutenues par son portefeuille de solution et ses partenariats stratégiques avec les principaux fournisseurs de services Cloud, ainsi qu’une compréhension approfondie des besoins des clients.