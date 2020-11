Atos lance une nouvelle offre stratégique dans le cadre de l’initiative Atos OneCloud

novembre 2020 par Marc Jacob

La numérisation croissante de l’économie fait peser une pression sur les entreprises de tous les secteurs pour atteindre des niveaux élevés d’agilité, d’efficacité et d’innovation que seule une approche multi-cloud peut offrir. Toutefois, tirer parti de toutes les possibilités du multi-cloud nécessite d’adopter une stratégie réfléchie et complète, une étape qui peut s’avérer difficile lorsque l’on est confronté à un paysage informatique complexe, intégrant diverses technologies propriétaires.

Afin de créer la plateforme dont ses clients ont besoin pour résoudre leurs problématiques métiers, techniques et financières dans leur démarche vers le cloud hybride, la nouvelle approche d’Atos repose sur 4 piliers :

Atos Digital Hybrid Cloud : Atos annonce aujourd’hui le lancement de la nouvelle version de son offre « Atos Digital Hybrid Cloud » (Atos DHC), une solution de Cloud privée évolutive, sécurisée et innovante. Atos DHC permet aux entreprises d’exécuter des applications – traditionnelles et basées sur le Cloud – sur une plateforme unique, à travers des environnements de Cloud privé et public. La solution combine les solutions matérielles et logicielles de Dell EMC et VMware, créant ainsi une voix d’accès simplifiée vers le multi-cloud en réunissant les plateformes traditionnelles et le nouvel univers du DevOps.

Transformation et modernisation des applications : grâce au portefeuille VMware Tanzu utilisant VxRail de Dell EMC, les experts d’Atos analysent les actifs existants, recommandent des stratégies de modernisation et déploient des applications agiles sur toute plateforme Cloud alimentée par la solution Atos DHC. Les clients bénéficient d’un cycle de développement jusqu’à 66% plus rapide et d’une augmentation de la productivité des développeurs qui peut s’élever jusqu’à 300% - le tout à moindre coût. Ils sont ainsi armés pour faire face à la concurrence des entreprises axées sur le numérique.

Kubernetes-as-a-Service (KaaS) : alimenté par Atos DHC, Atos KaaS fournit la plateforme Cloud d’entreprise idéale pour les initiatives de modernisation des applications, tout en donnant à l’approche DevSecOps la capacité de créer, d’exécuter et de gérer les charges de travail Kubernetes avec facilité. Libérés des contraintes des systèmes traditionnels, les clients bénéficient de plus d’efficacité avec jusqu’à 35 % de ressources informatiques en moins. Parmi les autres avantages : la réduction de la complexité des processus, la mise à disposition automatisée, toujours plus de sécurité – le tout combiné à un moteur de gestion des règles pour contrôler les ressources cloud.

Atos Cloud Financial Management : en complément des solutions de modernisation des applications et plateformes Cloud, Atos Cloud Financial Management offre aux entreprises une vue complète et transparente de l’utilisation et des coûts de leur parc Cloud. Ces capacités, optimisées par CloudHealth de VMware, s’étendent aux services de conseil afin d’optimiser les ressources et réduire les dépenses liées au Cloud.