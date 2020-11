Atos lance Atos OneCloud

novembre 2020 par Marc Jacob

Atos lance Atos OneCloud, une initiative unique pour accélérer de manière pro-active la migration de ses clients vers le Cloud à travers un guichet unique d’offres, des capacités sectorielles spécifiques de mise sur le marché et une organisation dédiée. Atos OneCloud permettra aux entreprises de bénéficier de tout le potentiel du Cloud grâce à l’optimisation de leurs processus métiers et la modernisation de leurs applications, les rendant plus agiles, plus mobiles, plus axées sur les données et plus centrées sur leurs clients. Soutenu par 2 milliards d’euros d’investissements sur 5 ans, Atos OneCloud sera fourni dans des environnements de Cloud public, privé ou hybride, hautement sécurisés et décarbonés.

L’ambition principale d’Atos OneCloud est de générer des avantages commerciaux concrets pour les entreprises, qui soient adaptés à leur secteur d’activité. Atos entend ainsi répondre à leurs enjeux spécifiques et s’adapter à leur niveau de maturité en matière de transformation Cloud, que leur démarche soit fondamentale, opportuniste, stratégique ou transformationnelle. D’autre part, Atos OneCloud est conçu pour être modulaire, permettant aux clients de migrer leur environnement entier vers le Cloud, ou bloc par bloc.

Pour offrir de tels avantages commerciaux, Atos OneCloud intègre un ensemble de 10 offres regroupées en un guichet unique. La force d’Atos OneCloud repose sur la capacité d’Atos à orchestrer n’importe quelle combinaison de ces différentes offres pour créer des offres personnalisées et les décliner par secteur d’activité, s’inscrivant ainsi dans l’approche sectorielle d’Atos, SPRING, lancée au début de l’année 2020. Cet ensemble de 10 offres inclut :

1. Des services de conseil sectoriel pour développer des solutions métiers Cloud à l’échelle ;

2. L’orchestration Multi-Cloud à travers le Cloud privé et public, ainsi qu’à travers tous les grands fournisseurs de Cloud public, pour maximiser la migration et la portabilité des applications, réduire les coûts opérationnels et garantir l’interopérabilité du Cloud ;

3. Un environnement de gestion et une architecture hautement standardisés et automatisés ;

4. Une plateforme de Cloud privé et souverain de nouvelle génération, prête à être déployée et gérée dans n’importe quel datacenter, afin de simplifier la migration vers le Cloud tout en assurant la conformité avec les exigences de sécurité et de souveraineté des données des clients ;

5. Développement, modernisation et redéploiement vers d’autres plateformes des applications Cloud, avec une approche DevSecOps forte, permettant aux clients d’accélérer la mise sur le marché de leurs applications critiques ;

6. Intelligence artificielle & Machine Learning dans le Cloud pour optimiser les processus métiers, créer de nouvelles solutions et monétiser les données de l’entreprise ;

7. Des solutions Bare Metal (serveurs à hautes capacités de traitement et de mémoire) pour étendre la portée des services Cloud consommables en prenant en compte les applications métiers critiques non virtualisées, adjacentes au Cloud ;

8. Des solutions Cloud Edge & Far Edge (serveurs locaux/terrain) combinées à de nouvelles solutions de connectivité 5G, afin d’assurer un traitement des données local et sécurisé, ainsi qu’une consommation optimisée de la bande passante ;

9. Des services de supervision de la cybersécurité, permettant à la fois d’administrer et répondre aux contrôles de sécurité natifs du Cloud et d’anticiper les menaces avec une approche prescriptive plutôt que prédictive ;

10. Des offres de décarbonation qui garantissent une réduction de l’empreinte carbone des infrastructures Cloud, des données et des applications d’une année sur l’autre.

À partir d’aujourd’hui, Atos offre à ses clients nouveaux et existants l’opportunité de co-créer leur Plan Atos OneCloud personnalisé en 90 jours. Ensemble, Atos et chacun de ses clients construiront des cas d’usage Cloud sur mesure, une architecture Cloud de référence spécifique à chaque secteur et une feuille de route pour moderniser les données, les applications et les infrastructures.

Atos OneCloud concentre toutes les ressources de classe mondiale d’Atos :

Des services d’externalisation des datacenters et de gestion des infrastructures hybrides, domaines dans lesquels Atos est un leader mondial reconnu ;

Des partenariats de premier plan avec les principaux fournisseurs de Cloud public, qui permettent à Atos de fournir des services gérés pour tous ;

Une force mondiale de plus de 7 000 experts Cloud, 30 000 experts d’applications, 10 000 experts de datacenters et de réseaux, ainsi que plus de 6 500 certifications techniques Cloud ;

Des investissements dans la formation et la certification d’experts Cloud, ainsi que dans un programme à destination des jeunes diplômés, IGNITE ;

Des investissements de R&D dans le Cloud, avec des solutions brevetées d’orchestration, de Cloud privé, de cybersécurité, Bare Metal et d’Edge Computing, développées par Atos ;

Quatre laboratoires d’Intelligence Artificielle et de Machine Learning destinés à ses clients, afin d’optimiser les processus métiers, créer de nouvelles solutions et monétiser les données de l’entreprise ;

Des capacités d’automatisation et des partenariats de longue date, notamment dans les domaines de l’orchestration et de la gestion du Cloud ;

Des investissements dans le co-développement de standards Cloud européens, en tant que membre fondateur de GAIA-X, afin de garantir l’interopérabilité du Cloud, ainsi que la portabilité des données et des applications ;

Un acteur mondial dans les services de cybersécurité ;

Un Centre d’Excellence Mondial pour la Décarbonation, conçu pour aider les organisations à déployer des stratégies Cloud sûres qui contribuent à réduire les émissions carbones ;

De nombreuses acquisitions, comme celle de Maven Wave ou d’Edifixio.

L’initiative Atos OneCloud est développée par Atos, en étroite collaboration avec un écosystème de partenaires parmi les leaders mondiaux du Cloud, notamment Amazon Web Services, Dell Technologies (y compris Dell EMC et VMware), Google Cloud, IBM - Red Hat, Microsoft Azure, SAP, ServiceNow et Salesforce. Les partenaires Atos OneCloud contribueront activement à réduire les investissements initiaux de migration vers le Cloud et apporteront des solutions pour former les équipes informatiques ou métiers du client à une utilisation optimale de ces nouvelles technologies.

Au cours des 5 prochaines années, Atos va intensifier ses investissements, pour un montant total d’environ 2 milliards d’euros. Ces investissements permettront de renforcer l’ensemble de ses capacités complètes Cloud, d’étendre son vivier de certifications d’experts, d’accélérer la concrétisation des efforts de R&D, de poursuivre les investissements Cloud au service des clients et de multiplier les acquisitions.

« Atos OneCloud fournit aux clients du monde entier, qui cherchent un soutien pour accélérer leur passage vers le Cloud, un cadre holistique et un ensemble de capacités complètes, qui optimise la valeur du Cloud et leur permet d’atteindre leurs objectifs commerciaux et technologiques majeurs. Atos OneCloud est conçu pour permettre une transition rapide et fluide grâce à son solide écosystème de partenaires, une orchestration multi-Cloud, la modernisation des applications et des capacités d’intelligence artificielle combinées à des solutions de décarbonation respectueuses de l’environnement, » a déclaré Dave Tapper, VP Outsourcing and Managed Cloud Services, IDC.