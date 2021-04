Atos inaugure un nouveau laboratoire mondial de R&D dédié à la cybersécurité, au calcul haute performance et à l’informatique quantique

avril 2021 par Marc Jacob

Atos inaugure officiellement son nouveau laboratoire mondial de recherche et développement aux Clayes-sous-Bois, en Île-de-France (Yvelines). Cet espace de 8 000 m2, qui accueille près de 350 ingénieurs hautement qualifiés, sera dédié à l’innovation et à la recherche dans les domaines stratégiques que sont l’informatique quantique, le calcul haute performance, l’edge computing, l’intelligence artificielle et la cybersécurité.

Soutenu par la Région Île-de-France et construit sur le site d’Atos aux Clayes-sous-Bois – qui emploie près de 1 000 personnes –, ce laboratoire représente une nouvelle étape dans la stratégie d’Atos visant à positionner le site historique des Clayes-sous-Bois, et plus largement la Région Ile-de-France, comme un centre d’expertise technique de premier plan. Atos Quantum - le programme de recherche en informatique quantique d’Atos et le premier grand programme industriel d’informatique quantique en Europe - bénéficie d’un investissement de 5 millions d’euros de la Région Île-de-France dans le cadre de sa stratégie « Smart Industry », adoptée en juillet 2017.

L’innovation au service de la lutte contre le réchauffement climatique Atos a fait de la décarbonation l’une de ses priorités stratégiques. Le Groupe s’est engagé à réduire de 50% les émissions mondiales de carbone sous son contrôle et son influence d’ici 2025 et à atteindre « zéro émission nette », d’ici 2028. Conforme aux normes environnementales les plus strictes, le nouveau laboratoire d’Atos développera des projets dédiés à la lutte contre le réchauffement climatique, exploitant notamment la puissance de l’informatique quantique ou l’efficacité énergétique des supercalculateurs pour accélérer la transition vers une société neutre en carbone. Au sein du laboratoire, Atos prévoit également de développer un « cerveau de supercalculateur » qui sera capable de prévoir et d’optimiser la consommation énergétique en fonction de la charge de travail et de l’énergie disponible sur les réseaux des fournisseurs d’électricité.

Atos Quantum : un programme international

Le laboratoire de R&D accueillera les travaux de recherche menés dans le cadre du programme Atos Quantum, lancé en 2016, qui vise à accélérer le développement de cas d’usage liés à l’informatique quantique pour la science et l’industrie. Les chercheurs d’Atos ont développé l’Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM), le simulateur quantique commercial le plus performant au monde, qui est déjà utilisé dans de nombreux pays, dont l’Allemagne, la Finlande, la France, l’Inde, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis, pour soutenir des programmes de recherche majeurs dans divers secteurs comme l’industrie ou l’énergie. Atos a également lancé récemment Q-score, la première métrique quantique universelle, applicable à tous les processeurs quantiques programmables, qui mesure l’efficacité d’un système quantique à traiter des problèmes de la vie réelle, plutôt que de mesurer uniquement ses performances théoriques.

Accédez à la vidéo de présentation du nouveau laboratoire de R&D d’Atos au lien suivant : https://youtu.be/-TOyFZuf-LQ. Vous y découvrirez un échange entre Elie Girard et Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, suivi d’une visite virtuelle du nouveau site avec Philippe Guiguen, Maire des Clayes-sous-Bois et l’ensemble de l’équipe Atos – Sophie Proust, Directrice de la technologie ; Pierre Barnabé, Directeur des activités Big Data et Cybersécurité ; Arnaud Bertrand, Directeur Stratégie et Innovation Big Data et Cybersécurité ; Agnes Boudot, Directrice des activités HPC, AI & Quantique et Cyril Allouche, Directeur R&D, Informatique Quantique.