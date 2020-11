Atos étend sa collaboration avec Amazon Web Services

novembre 2020 par Marc Jacob

Atos fait partie du programme de partenariat AWS Well-Architected et a, au fil des ans, investi dans l’acquisition de plusieurs compétences AWS, obtenant notamment le statut de Migration Delivery Partner. En début d’année, Atos a entamé des négociations exclusives avec les actionnaires d’Edifixio, une entreprise française de conseil et d’intégration Cloud, en vue de son acquisition. Celle-ci renforcerait encore la position privilégiée d’Atos en vue de devenir un partenaire Premier Tier Consulting d’AWS.

Atos travaille depuis longtemps en collaboration avec AWS pour plus de cinquante grands environnements clients dans le monde. Les deux entreprises ont travaillé main dans la main pour construire une solution SaaS native sur AWS Cloud pour Miller Heiman, le premier fournisseur mondial de services de formation, conseil, technologie et recherche dans le domaine de la vente.

Atos et AWS collaborent également sur d’autres projets :

Un spécialiste mondial dans le domaine des composants électroniques - l’une des plus larges migrations SAP HANA d’AWS en dehors de l’Amérique du Nord. Atos et AWS ont travaillé en étroite collaboration pour réussir cette mise à niveau et migration à grande échelle vers AWS Cloud avec, pour résultat, une mise à niveau SAP, la migration d’Oracle vers HANA, la migration des services sur-site vers AWS, ainsi que des services de gestion AWS – le tout avec un court temps d’arrêt.

Une grande banque américaine – l’une des premières à transférer 100 % de ses données vers le Cloud. Atos et AWS ont travaillé en étroite collaboration pour moderniser les systèmes existants et définir une stratégie de transformation des données afin de transférer les données du client en toute sécurité, en renforçant les normes de confidentialité.

Un fournisseur mondial de technologies de santé - Atos a consolidé et fait migrer les données de cette grande entreprise vers AWS et vers un Cloud privé à partir de 139 datacenters dispersés dans 50 pays, avec plus de 4 000 serveurs.

Atos a une grande expérience dans la fourniture de services de conseil, de services professionnels et de services gérés à grande échelle pour un grand nombre de clients d’AWS. Atos dispose de plus de 3 700 accréditations AWS, détenues par près de 3 000 spécialistes. Ses 600 experts certifiés dans le domaine du Cloud détiennent au total 1 200 certifications AWS officielles.