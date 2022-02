Atos et ses partenaires lancent un projet phare pour une infrastructure Cloud européenne

février 2022 par Marc Jacob

Plusieurs entreprises européennes de services numériques et de services cloud ont lancé une initiative visant à développer des services d’infrastructure communs qui répondent aux standards et exigences de Gaia-X. Déjà 28 entreprises et organisations, dont Atos, ont accepté de rendre leurs services Cloud conformes à Gaia-X. Le projet phare « Structura-X » vient compléter des initiatives spécifiques aux secteurs de l’automobile (Catena-X), de l’agriculture (AgriGaia) et de la finance (EuroDat). Les premières offres conformes à Gaia-X devraient être disponibles d’ici le milieu de l’année.

L’initiative est née de la nécessité de construire une infrastructure compatible avec Gaia-X en Europe. En coordination avec Gaia-X, sept acteurs européens se sont initialement mis d’accord sur l’objectif commun : Atos, Aruba.it, DE-CIX, Deutsche Telekom, Engineering, Noovle et TOP-IX. Entre-temps, d’autres entreprises, issues de toute l’Europe, ont rejoint l’initiative. À ce jour, le projet Structura-X compte 28 membres dans 10 pays.

« Nous sommes fiers de lancer Structura-X, en collaboration avec d’autres entreprises numériques et fournisseurs de cloud en Europe. Structura-X permettra d’atteindre l’échelle nécessaire à une nouvelle collaboration intersectorielle et transnationale efficace autour du cloud, et de favoriser le développement d’une infrastructure européenne cloud et edge fédérée. Dans le cadre de cette initiative, Atos, apportera ses solutions et produits de cybersécurité – et son expertise de n°1 européen des services de cybersécurité – en vue d’assurer la souveraineté et la sécurité complètes des solutions d’infrastructure cloud, » a déclaré Santi Ribas, Responsable des solutions d’entreprise Cloud, Atos.

Structura-X invite d’autres entreprises et fournisseurs de services cloud à rejoindre l’initiative. L’objectif commun est de transformer leurs services d’infrastructure existants en écosystème pour assurer la souveraineté européenne des données. Une infrastructure cloud européenne globale est en cours de création.

Structura-X travaillera en étroite collaboration avec Gaia-X, qui définit le cadre technique de la souveraineté des données. En parallèle, Structura-X permettra d’atteindre l’échelle nécessaire à une collaboration efficace entre les différents secteurs d’activité et différentes géographies autour du cloud – dans l’objectif de pallier la fragmentation du marché européen.

Atos est impliqué dans plusieurs projets autour du cloud et de la souveraineté numérique. Le Groupe a récemment lancé Atos OneCloud Sovereign Shield pour répondre aux demandes croissantes des entreprises et des gouvernements en matière de souveraineté numérique. Cette solution leur permet de relever les défis de la gestion de leurs données dans le continuum « edge-to-cloud », conformément aux exigences les plus strictes en matière de gouvernance des données juridictionnelles.