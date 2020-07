Atos et Open sélectionnés par l’UGAP pour un nouveau marché public de grande ampleur

juillet 2020 par Marc Jacob

Atos et Open annoncent avoir été sélectionnés en groupement par l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP), seule centrale d’achat public généraliste en France, pour délivrer des prestations informatiques d’assistance à maîtrise d’œuvre d’applications (AMOE) et de maintenance applicative (TMA) aux entités publiques françaises. Ce marché est estimé à plus de 200 millions d’euros sur la durée du marché.