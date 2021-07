Atos et Ooredoo fournissent des services de cybersécurité au programme smart city du Qatar

juillet 2021 par Marc Jacob

Atos et Ooredoo fournissent des services clés de détection et de réponse aux menaces de cybersécurité pour le programme smart city du Qatar (Qatar Smart Program) intitulé “TASMU". Celui-ci est piloté par le ministère des Transports et des Communications et soutient la vision nationale 2030 du Qatar. Il s’agit du premier projet de smart city au Moyen-Orient et vise à améliorer le mode de vie des citoyens, résidents et visiteurs qataris. La solution d’Atos et d’Ooredoo intègre les analyses de sécurité intelligentes et les capacités d’intelligence artificielle de la plateforme Atos Alsaac pour sécuriser l’infrastructure et les applications de TASMU.

En tant que partenaire sécurité d’Ooredoo au Qatar, Atos s’appuie sur sa forte expertise en cybersécurité et sur sa position de leader des services pour les smart cities afin d’aider le ministère et son écosystème de partenaires à collecter, orchestrer et sécuriser les données.

En particulier, Atos fournira son service de détection et de réponse (Managed Detection and Response, MDR) alimenté par sa plateforme AIsaac pour la détection des menaces multi-vecteurs, l’auto-confinement et l’orchestration de la réponse aux incidents. Le service MDR sera fourni par le centre d’opérations de sécurité (Security Operations Center, SOC) d’Atos qui garantit une forte souveraineté des données pour "TASMU". Grâce à la solution d’Atos, le ministère des Transports et de la Communication sera en mesure de détecter, surveiller, contenir et répondre aux menaces en continu, en appliquant les meilleures pratiques de sécurité du secteur.

TASMU s’appuie sur la technologie pour développer un programme économique durable tout en améliorant la qualité de vie et les services publics au Qatar – et notamment dans divers secteurs prioritaires tels que le transport, la logistique, les soins de santé, le sport et l’environnement. Cet effort est soutenu par un écosystème numérique collaboratif et un réseau d’innovation mondial pour co-créer des solutions technologiques pertinentes.

« TASMU intègre les capacités d’Atos AIsaac et des technologies partenaires de pointe en matière de cyberanalyse au sein du premier projet de smart city au Moyen-Orient. La solution apporte des capacités avancées de détection des menaces, d’orchestration et de remédiation au Qatar. Cette combinaison représente une base solide pour le partenariat et les activités conjointes d’Atos et d’Ooredoo dans la région. Cette approche nous a donné un avantage sur la concurrence pour nous permettre de mieux servir nos clients. » explique Marc Veelenturf, Directeur Moyen Orient et activités Télécommunications, Média & Technologie pour les marches en croissance, Atos.

Sheikh Nasser Bin Hamad Bin Nasser Al Thani, Directeur Commercial chez Ooredoo, ajoute : « Nous sommes fiers de collaborer avec Atos et de jouer un rôle essentiel dans la transformation numérique du Qatar grâce à TASMU. En tant qu’opérateur de télécommunications de premier plan, et alors que nous plaçons l’innovation au cœur de notre stratégie, nous nous engageons à fournir notre expertise à notre pays avec l’ambition d’atteindre les objectifs de la ‘Vision nationale 2030’ du Qatar. Nous nous réjouissons d’une relation longue et mutuellement bénéfique avec nos estimés partenaires. »