Atos et OVHcloud signent un partenariat pour créer une solution cloud de confiance 100% européenne

janvier 2021 par Marc Jacob

Atos et OVHcloud annoncent la signature d’un partenariat stratégique pour fournir aux entreprises et organisations publiques des capacités et des services cloud de confiance, afin d’accélérer la transformation des entreprises partout dans le monde. OVHcloud et Atos vont créer une solution multi-cloud de pointe, 100 % européenne, combinant Atos OneCloud, le puissant guichet unique d’offres d’Atos, avec les solutions innovantes d’OVHcloud basées sur des infrastructures souveraines. En unissant leurs forces, les deux entreprises auront accès à un réseau commun de plus de 130 datacenters à travers le monde pour héberger des environnements privés dédiés.

Ce partenariat réaffirme les ambitions d’Atos et d’OVHcloud en matière de protection des données et de la vie privée. Les deux groupes s’appuient sur leurs engagements communs pour créer un environnement cloud de bout en bout unique, fiable et souverain, de l’infrastructure aux applications et espaces de données sectoriels. Les clients auront le contrôle total de leurs données et de leurs applications, qu’elles soient conservées dans des clouds publics, privés ou hybrides. Membres fondateurs de Gaia-X, l’association européenne pour les données et le cloud, Atos et OVHcloud collaborent pour fournir des garanties de conformité avec le futur cadre Gaia-X et d’autres réglementations européennes de protection de la vie privée comme le RGPD.

Ce partenariat offrira aux organisations à travers l’Europe des niveaux de sécurité inégalés lors de l’utilisation des technologies Cloud. OVHcloud a récemment reçu la qualification SecNumCloud de l’ANSSI, qui confirme que son offre de cloud privé répond aux plus hauts standards de sécurité. De son côté, Atos, en tant que numéro 3 mondial des services de sécurité, proposera des solutions de cybersécurité hébergées par OVHcloud, afin de renforcer la sécurité de certaines de ses solutions cloud stratégiques :

• Services de chiffrement à la demande qualifiés par l’ANSSI et gestion de l’anonymat ;

• Passerelles sécurisées pour accéder aux infrastructures et applications locales et distantes avec le plus haut niveau de contrôle et de confiance, même pour les travailleurs à distance ;

• Services de détection et de visibilité, renforcés par des capacités de conseil qui alimentent des tableaux de bord de sécurité protégés, fournissant des données claires sur les indicateurs de risque.

D’autre part, les deux entreprises poursuivent leur chemin vers la neutralité carbone, en offrant des plateformes et des services durables de bout en bout à l’échelle mondiale. Les deux entreprises ont récemment signé le Pacte pour des centres de données climatiquement neutres. OVHcloud soutiendra l’engagement d’Atos à respecter les accords sur les niveaux de décarbonation en fournissant des rapports sur les émissions carbone pour les solutions communes d’Atos et d’OVHcloud.